Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem >Ayakkabı kralının şok ölümündeki korkunç gerçek!

    Ayakkabı kralının şok ölümündeki korkunç gerçek!

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    01.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Ankara’nın tanınmış işadamlarından Beytullah Yıldırım’ın suç örgütünün şantaj ve tehditleri yüzünden ölüme sürüklendiği ortaya çıktı. Organize polisi, işadamını intihara sürükleyen suç örgütünün 19 elemanından 15’ini yakaladı. Aynı yöntemlerle 10 işadamının daha haraca bağlandığı, işadamlarından 3 milyon lira alındığı ortaya çıktı.

    Ayakkabı kralının şok ölümündeki korkunç gerçekTürkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalarından Ayakkabıcızade’nin Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldırım, bir ay önce kendisine ait ruhsatlı silahıyla intihar etti. Olay, resmi kayıtlara intihar olarak geçti ve dosya kapatıldı. Ancak Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, intihar olayını şüpheli bularak, yeniden inceleme başlattı. İşadamı Yıldırım’ın ailesi ve çevresinin de ifadelerine başvuran Organize polisi, işadamının organize suç örgütü tarafından şantaj ve tehdit ile haraca bağlandığını, örgütün baskılarına dayanamayan işadamının intihara sürüklendiğini belirledi.

    Ayakkabı kralının şok ölümündeki korkunç gerçek

    ÖRGÜTE OPERASYON

    Bunun üzerine teknik-fiziki takip başlatan organize polisi, işadamlarını haraca bağlayan örgüte operasyon yaptı. Eş zamanlı 40 adrese yapılan baskınlarda aralarında örgütün lideri olduğu ileri sürülen T.Y. ve M.K.’nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, çok sayıda mermi, işadamlarına zorla imzalattırılan senetler, işadamlarına ait çekler ele geçirildi.

    10 İŞADAMI DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

    Suç örgütünün, Ankara’da işadamlarını tehdit, şantaj, silah zoruyla haraca bağladığı, haraç vermeyen işadamlarının işyerlerinin kurşunlandığı, ailelerinin tehdit edildiği belirlendi.

    Aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 10 işadamı, emniyette gelerek çete üyelerinden şikayetçi oldu. İşadamlarının mağdur sıfatıyla ifadesi alınırken, çetenin intihar eden işadamı Yıldırım’dan da yüklü miktarda haraç aldığı belirlendi.

    Ayakkabı kralının şok ölümündeki korkunç gerçek

    Etiketler: Ankara , Ayakkabıcızade , ölüm , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri