Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.05.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

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Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

Ayakkabı kokusunu nasıl yok edeceklerini merak eden vatandaşlar, ayakkabı kokusu gidermede etkili yöntemleri araştırıyor. Özellikle havaların ısınmaya başladığı yaz mevsiminde sıklıkla rastlanan ve çok kişinin şikayetçi olduğu ayakkabı kokuları, birkaç pratik yöntemle ortadan kaldırılabilir. Peki, Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

Ayakkabılarda rastlanan koku problemi hemen hemen herkesin muzdarip  olduğu bir konu. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ve bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir hal alan ayakkabı kokuları, uzun yürüyüşler sonucu ayakların terlemesi ve hava almamasından, bazen de yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanabiliyor. İşte, ayakkabı kokularını gidermek için birkaç pratik öneri…

En Etkili Yöntem Karbonat: Ayakkabı kokusunun giderilmesi konusunda en çok uygulanan yöntem, karbonat kullanımıdır. Gece, ayakkabının içerisine koyulan 1 kaşık karbonat, sabaha kadar kokunun giderilmesini sağlayacaktır.

Doğal Maddelerden Yardım Alın: Kokuyu temizlemek için, kokuya neden olan bakterileri yok edecek özellikte ürünler kullanılmalıdır. Adaçayı, lavanta yaprakları, portakal ve limon kabukları kokuyu gidermek için kullanılabilecek doğal malzemelerdir. Bu malzemelerden herhangi birini gece ayakkabınızın içine koyun. Sabaha kadar kötü koku geçmiş olacaktır.

Pudra ile Ayakkabı Kokusuna Savaş Açın: Talk pudrası veya bebek pudrası gibi ürünler, nemi hapsedici özellikleriyle, ayakkabı kokusunu gidermek amacıyla kullanılabilirler. Yapmanız gereken sadece gece ayakkabınıza biraz talk pudrası veya bebek pudrası dökmeniz ve sabaha kadar beklemenizdir. Ayrıca ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza biraz talk pudrası sürmeniz ayaklarınızdaki terlemeyi azaltacaktır.

Çay Ağacı Yağını Deneyin: Ayakkabı kokusunu gidermek için kullanılabilecek bir diğer malzeme çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağının dezenfektan özelliği sayesinde kokuyu yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ayakkabınızın iç tabanına birkaç damla damlatmaktır. Çay ağacı yağını ayrıca el temizleme jeli olarak da kullanabilirsiniz.

 

 

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