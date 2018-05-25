Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?
Ayakkabı kokusunu nasıl yok edeceklerini merak eden vatandaşlar, ayakkabı kokusu gidermede etkili yöntemleri araştırıyor. Özellikle havaların ısınmaya başladığı yaz mevsiminde sıklıkla rastlanan ve çok kişinin şikayetçi olduğu ayakkabı kokuları, birkaç pratik yöntemle ortadan kaldırılabilir. Peki, Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?
Ayakkabılarda rastlanan koku problemi hemen hemen herkesin muzdarip olduğu bir konu. Kişinin yaşam kalitesini düşüren ve bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir hal alan ayakkabı kokuları, uzun yürüyüşler sonucu ayakların terlemesi ve hava almamasından, bazen de yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanabiliyor. İşte, ayakkabı kokularını gidermek için birkaç pratik öneri…
En Etkili Yöntem Karbonat: Ayakkabı kokusunun giderilmesi konusunda en çok uygulanan yöntem, karbonat kullanımıdır. Gece, ayakkabının içerisine koyulan 1 kaşık karbonat, sabaha kadar kokunun giderilmesini sağlayacaktır.
Doğal Maddelerden Yardım Alın: Kokuyu temizlemek için, kokuya neden olan bakterileri yok edecek özellikte ürünler kullanılmalıdır. Adaçayı, lavanta yaprakları, portakal ve limon kabukları kokuyu gidermek için kullanılabilecek doğal malzemelerdir. Bu malzemelerden herhangi birini gece ayakkabınızın içine koyun. Sabaha kadar kötü koku geçmiş olacaktır.
Pudra ile Ayakkabı Kokusuna Savaş Açın: Talk pudrası veya bebek pudrası gibi ürünler, nemi hapsedici özellikleriyle, ayakkabı kokusunu gidermek amacıyla kullanılabilirler. Yapmanız gereken sadece gece ayakkabınıza biraz talk pudrası veya bebek pudrası dökmeniz ve sabaha kadar beklemenizdir. Ayrıca ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza biraz talk pudrası sürmeniz ayaklarınızdaki terlemeyi azaltacaktır.
Çay Ağacı Yağını Deneyin: Ayakkabı kokusunu gidermek için kullanılabilecek bir diğer malzeme çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağının dezenfektan özelliği sayesinde kokuyu yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, ayakkabınızın iç tabanına birkaç damla damlatmaktır. Çay ağacı yağını ayrıca el temizleme jeli olarak da kullanabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle