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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
20.03.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Çok konuşulan bu görüntünün cezası belli oldu!

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ERZURUM'da geçen yıl bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayan Abdulkadir Erdoğan, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

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  • Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis
  • Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis
  • Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis
  • Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs 2018 günü gözaltına alındı. Abdulkadir Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçunun 'tehlike' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.

Fenomen olmak isteyen Abdulkadir Erdoğan, yargılandığı davada 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Erdoğan'ın cezasını 5 aya düşürdü. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin TL adli para cezasına dönüştürdü.

Abdulkadir Erdoğan, aldığı ceza sonrası da otomobili içerisindeki ilginç paylaşımlarını yapmayı sürdürdü. Kendisinin otomobil kullandığı görüntülerde, yanında oturan arkadaşı ise bağlama çalıyor. Bir başka paylaşımında ise Erdoğan'ın, yan koltuğa koyduğu nargileyi içip otomobili sürdüğü görülüyor.

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