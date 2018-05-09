'Ayağım saraya alışır diye korktu'

“Yanıtında ‘Partime davet edebilirim, hem ayağı alışsın’ dedi. Sayın AK Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayının partisine benim ayağım alışmaz. Bence saraya davet etmeme nedeni, ayağım oraya alışır diye korktu herhalde. Oraya gelirsem ayağı alışır, bir daha çıkmaz diye düşünmüştür.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın randevu vermesi halinde gideceğini belirten İnce, memleket işlerinde küslük olmayacağını, simitçiye dahi çağırsa gideceğini söyledi.



‘BEN GARİBAN OĞLUYUM’

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin TBMM grup toplantısında kendisine ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeler kullandığını da belirtti. “Türkiye yanıyor. Dolar olmuş 4.3, benzin olmuş 6, mazot olmuş 5.5 lira. Türkiye bu halde, bana ‘gariban, kukla’ diyor, Genel Başkan’a ‘karikatür’ diyor” ifadelerini kullanan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bırak bu işleri. Gel memleketin sorunlarına çare olalım. Gariban olmak şaibeli olmaktan, şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Evet doğru söylüyorsun, ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum. Evet, doğru söylüyorsun, 16 yıldır milletvekiliyim, 14 senesi kirada geçti, son 1.5 yıldır burada evim var. Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Gel bu garibanların sorunlarına çare olalım.”



PAŞANIN VE ÇOBANIN TORUNU BURADA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün milletvekilleri ve partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. İnce, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve dua etti. İnce ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu sırada İnce, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ı yanına çağırdı. İnce’nin, “Paşa’nın (İsmet İnönü) torunu da burada çobanın torunu da burada” sözleri, partililerce alkışlandı. İnce, İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu, dua etti.