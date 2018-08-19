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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN (DHA)
19.08.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

Ayağı kırık dövüşçü kendisine yardım eden sağlıkçıyı dövdü

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Antalya'da trafik kazasına giden ambulanstaki paramedik Ahmet Okyay (21), yardımcı olmak istediği kazazedenin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Okyay, şikayetçi oldu.

Olay, saat 08.14'te Fener Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Serbay B. idaresindeki 07 LL 088 plakalı motosiklet ile Vedat K. yönetimindeki 34 TM 4794 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı İlhan E., yaralandı. Yaralılar için sağlık ekibi çağrıldı.

Trafik kazası çağrısı üzerine 112 tarafından özel bir hastanede hizmet veren 34 LM 7112 plakalı ambulans kaza yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı haldeki motosiklet sürücüsü ile arkadaşına müdahale etmek istedi. Ancak yaralılar sağlık ekiplerinin kendilerine geç müdahale ettiğini iddia ederek tedaviyi kabul etmek istemedi. Paramedik ve aynı zamanda ambulansın şoförü olan Ahmet Okyay, durumu 112 komuta merkezine telefonla bildirdiği sırada, bir ayağı kırık olan Serbay B. ayağa kalkarak Okyay'a arkadan saldırdı. Paramedik Okyay da Serbay B.'ye karşılık verdi.

Yerde birbirlerini tartaklayan ikiliyi, polisler ayırdı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Ahmet Okyay'a ilk müdahaleyi, sağlıkçı arkadaşları yaptı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Ahmet Okyay, kendisine saldıran Serbay B. ile arkadaşı İlhan E.'den şikayetçi oldu.

Babası ve kardeşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Ahmet Okyay, “Bana saldıran yaralıya ayağının kırık olabileceğini ve sabitlemem gerektiğini söyledim. O ise bana dövüşçü olduğunu ve ayağının kırık olup olmadığını bildiğini söyledi. Ve beni ittirerek ağza alınmayacak küfürler etti. Ambulansa binmek istemediğini söyledi. Ben komuta merkezine bilgi verirken arkadan bana saldırdı. Ben de ekibime geri çekilmesini söyledim. Bana saldıranlardan şikayetçi oldum" dedi.

Kardeşi Berkcan Okyay da ağabeyinin yaralılara yardım etmek isterken darp edildiğini söyledi. Baba Cuma Okyay ise  “Benim çocuğum kamu hizmeti yapıyor. Oğlum 21 yaşında ve bugüne kadar ağzından küfür duymadım. Oğlum can kurtarmaya giderken darp ediliyor. Sağlık görevlilerinin artık güvende olmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kaza yerinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Ayağı kırık dövüşçü kendisine yardım eden sağlıkçıyı dövdü

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