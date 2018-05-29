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    Aya Nikola Kilisesi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu

    İHA - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL (DHA)
    29.05.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Sarıyer Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde görevli Tina Tinodinos, bahçeyi temizlerken 30 metrelik kuyuya düştü. Yaralı kadın itfaiye ekiplerini titiz çalışmasıyla kurtarılırken, eşi ise kuyunun başından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşı döken Kostas Tinodinos, kurtarma ekiplerine 'Eşim Rumca batıyorum diyor' dedi.

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    • Kilise kuyusuna düştü... Böyle kurtarıldı
    • Kilise kuyusuna düştü... Böyle kurtarıldı
    • Kilise kuyusuna düştü... Böyle kurtarıldı
    • Kilise kuyusuna düştü... Böyle kurtarıldı

    Olay Sarıyer'de bulunan Aya Nikola Rum Ortadoks kilisesinde yaşandı. Kilisede görevli Kostas Tinodinos ve eşi Tina Tinodinos, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bu sırada 30 metrelik kuyunun kapağına basan Tina Tinodinos, aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Aya Nikola Kilisesinde nefes kesen kurtarma operasyonu

    İtfaiye kuyunun çok dar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kuyuya inen bir itfaiye eri kadına ulaşmayı başardı. Bu sırada kadının kocası Kostas Tinodinos da kuyunun başından bir an olsun ayrılmadı.

    EŞİM 'BATIYORUM' DİYOR...

    Rumca konuştuğu eşine moral veren ve itfaiye ekiplerine tercümanlık yapan adam, zaman zaman gözyaşı döktü. Eşinin Rumca "batıyorum" dediği söyleyen adam, itfaiye ekiplerinden acele etmelerini istedi. Gözyaşlarına boğulan adam, itfaiyeciler tarafından teselli edildi.

    Aya Nikola Kilisesinde nefes kesen kurtarma operasyonu

    KURTARMA ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

    Kuyuya düşen Tina Sinodinos ise yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinodinos sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Sinodinos’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Yeniköy , Aya Nikola Rum Ortadoks kilisesi , KAZA , Kuyu , istanbul , gündem
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