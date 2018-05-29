Aya Nikola Kilisesi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay Sarıyer'de bulunan Aya Nikola Rum Ortadoks kilisesinde yaşandı. Kilisede görevli Kostas Tinodinos ve eşi Tina Tinodinos, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bu sırada 30 metrelik kuyunun kapağına basan Tina Tinodinos, aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.







İtfaiye kuyunun çok dar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kuyuya inen bir itfaiye eri kadına ulaşmayı başardı. Bu sırada kadının kocası Kostas Tinodinos da kuyunun başından bir an olsun ayrılmadı.



EŞİM 'BATIYORUM' DİYOR...



Rumca konuştuğu eşine moral veren ve itfaiye ekiplerine tercümanlık yapan adam, zaman zaman gözyaşı döktü. Eşinin Rumca "batıyorum" dediği söyleyen adam, itfaiye ekiplerinden acele etmelerini istedi. Gözyaşlarına boğulan adam, itfaiyeciler tarafından teselli edildi.







KURTARMA ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Kuyuya düşen Tina Sinodinos ise yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinodinos sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Sinodinos’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.