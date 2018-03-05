Ay-yıldız oldular

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün Zeytin Dalı harekâtının 45’inci gününde, iki kritik belde Raco ve Şeyh Hadid’i ele geçirdikten sonra Afrin’e güneyden girişi sağlayacak Cinderes’e baskıyı arttırdı. Bu kapsamda Reyhanlı’nın karşısında bulunan Cinderes çevresindeki hedeflerin insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenmesinden sonra savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları (SİHA), Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla yoğun şekilde vurulmasına devam edildi. Arttırılan baskıyla Cinderes’in özellikle kuzeydeki dış mahallelerinin temizlenmesi sonrası kent merkezine doğru operasyonların başlayabileceği değerlendiriliyor.

BAYRAK DİKİLDİ

Terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Raco ve Şeyh Hadid’in bazı yerlerinde meskûn mahal operasyonları yapılırken, Raco belde merkezi ile geçen hafta 8 kahraman askerin şehit düştüğü Keltepe’ye Türk bayrakları dikildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Keltepe’ye dikilmiş Türk bayrağının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, “8 beden toprağa düşerken, 8 ruhun bayrak olup arşa doğru yükseldiği yerden” sözleriyle yayınladı.

HAREKÂT İVME KAZANDI

Askeri uzmanlar Afrin’in batısında, güneyinde, kuzey ve kuzeybatısındaki ilerlemeler ile Afrin kent merkezine yönelik harekâtın çok büyük bir ivme kazandığını belirterek, özellikle Cinderes ve Raco’nun Afrin’le bağlantı yollarının kontrol altına alınmasıyla terör örgütünün destek sevkıyatı yapmasının önüne geçildiğine dikkat çektiler.

2795 TERÖRİST ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, toplam 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

142 YER ELE GEÇİRİLDİ

Önceki gün ele geçirdiği köylerle Afrin ile Cinderes arasındaki bağlantı yolunu kontrol altına alan TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusunda da Bafiliun’dan sonra Beluşank ve Alıcı köylerini temizledi. Böylece Bafilyon ile Ali Bezanlı köyü arasındaki hatta yakın baraj gölünün hâkimiyeti de büyük oranda TSK ve ÖSO’ya geçti. Yine Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan Şaran bölgesindeki tepede bulunan dağ gözlem evi de alındı. Bu sayede, bölgedeki yolların rahatlıkla gözlenebildiği bildirildi. Harekâtın başlangıcından bu yana ele geçirilen yer sayısı dün itibarıyla 142 oldu.