Ay tutulması (Süper Kanlı Kurt Ay) ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?
2019’un ilk Ay tutulması için nefesler tutuldu. 2019 Gök Olayları Yıllığından yapılan derlemelere göre, 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması' adı verilen görsel şölen ocak ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması tam olarak ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
Yılın ilk önemli gök olayı "parçalı Güneş tutulması” 5- 6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşmişti, şimdi ise gözler Ay tutulmasında. Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa büründürmesi sonucu ortaya çıkan tam Ay tutulması, kısa bir süre sonra yaşanacak. Yerli Amerikan kabileleri tarafından, kışın görünen dolunaya Kurt Ayı adı verilmiş. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması. Peki, "Süper Kanlı Kurt Ay" olarak anılan tutulma ne zaman gerçekleşecek?
Dünyanın yalnızca bazı bölgelerinde görülebilecek olan Süper Kanlı Kurt Ay, dünyada saat dilimine bağlı olarak 20-21 Ocak'ta gerçekleşecek. Genel Zaman ile 03.33 - 06.50 saatleri arasında gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Tutulma başladığında ülkemizde Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak.
2019 GÖK OLAYLARI
2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, "tam Güneş tutulması" yaşanacak. Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma da Türkiye'den gözlenemeyecek.
Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek olan bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.
16-17 Temmuz 2019 tarihinde "parçalı Ay tutulması" gerçekleşecek. Tamamı Türkiye'den gözlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de, tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak.
26 Aralık 2019 tarihinde "halkalı Güneş tutulması" olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.
Bu arada, 11 Kasım 2019 tarihinde Merkür, Güneş'in önünden geçecek. Türkiye'de öğleden sonra başlayacak ve kısmen gözlemlenebilecek.
Bir teleskop ya da dürbünle bile bakıldığında Merkür, Güneş diskinin önünde ancak siyah bir nokta gibi görünecek. İllere göre geçişin başlangıç zamanı farklılık gösterecek. Geçiş, Ankara'da 15.40'da başlayacak.
Bu yıl yine yılın belli dönemlerinde göktaşı yağmurları gerçekleşecek. İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerinde Lyrid (Lir) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20-40 meteor görülebilecek.
4-5 Mayıs tarihlerinde Eta Aquarid (Eta Kova), 27-28 Temmuz'da Delta Aquarid (Delta Kova), 12-13 Ağustos'ta Perseid (Perse), 20-21 Ekim'de Orionid (Avcı), 17-18 Kasım'da Leonid (Aslan), 13-14 Aralık'ta da Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacak. Söz konusu göktaşı yağmurlarında saatte 15 ila 120 yıldız kayması olarak da tabir edilen meteor görülebilecek.
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