Ay tutulması neden her ay gerçekleşmez?

Ay Tutulması, dünyanın güneş ve ay arasında kalmasıyla meydana gelmektedir. Buna rağmen ay, güneşten gelen ışınları dünyanın kesmesine rağmen almaya devam eder. Bunun nedeni ise ışınların parçacıklar tarafından yönünün değişmesi ve aya ulaşmasıdır. Bu nedenledir ki tutulma gerçekleştiğinde ayın rengi kırmızı olur. Peki, ay tutulması neden her ay gerçekleşmez? İşte, o konu hakkında bazı bilimsel detaylar

11 Ekim 2018 - 16:28:54 Hürriyet Haber

Ay tutulması neden her ay gerçekleşmez sorusu, astronomiyle ilgilenen bireylerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Ay, Dünya etrafındaki yörüngesini yaklaşık bir ayda tamamlar. Ancak Ay tutulması her ay düzenli olarak gözlenmez. Bu durumun nedeni Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzleminin tam olarak çakışmamasıdır.

Ay’ın Dünya etrafındaki yörünge düzlemi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasındaki açı yaklaşık 5°dir. Ay’ın ve Dünya’nın yörüngeleri yıl içinde iki kere kesişir. Parçalı ya da tam Ay tutulması Ay’ın, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine yaklaştığı bu zamanlarda gerçekleşir.