Ay Tutulması ne zaman? Türkiye'de saat kaçta?
Doğa olayı tutkunlarının heyecanla takip ettiği tutulmalara bir yenisi ekleniyor. 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen ‘tam Ay tutulması’ ardından sıra 'parçalı Ay tutulması'nda. Peki, Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de izlenebilecek mi? İşte, Ay tutulmasıyla ilgili detaylı bilgi
Yılında son Ay tutulması gece yarısından sonra kısa sürecek ve gün aydınlanmadan bitecek. Kısmen ay tutulması toplam 2 saat 58 dakika sürecek, bir bütün olarak 5 saat 34 dakika aktif kalacak. Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de, tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak.
SON TUTULMA HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI OLACAK
26 Aralık 2019 tarihinde "halkalı Güneş tutulması" olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.
TUTULMALAR ARDINDAN METEOR YAĞMURLARI
Bu yıl yine yılın belli dönemlerinde göktaşı yağmurları gerçekleşecek. İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerinde Lyrid (Lir) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20-40 meteor görülebilecek.
4-5 Mayıs tarihlerinde Eta Aquarid (Eta Kova), 27-28 Temmuz'da Delta Aquarid (Delta Kova), 12-13 Ağustos'ta Perseid (Perse), 20-21 Ekim'de Orionid (Avcı), 17-18 Kasım'da Leonid (Aslan), 13-14 Aralık'ta da Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacak. Söz konusu göktaşı yağmurlarında saatte 15 ila 120 yıldız kayması olarak da tabir edilen meteor görülebilecek.
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