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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.07.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

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Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

2018’in ikinci Ay tutulması için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Dünya’nın birçok yerindeki doğa olayı tutkunun takip ettiği Ay tutulması, Türkiye’den de izlenebilecek. Ay'ın kızılımsı bir hale bürüneceği tutulma, burçlardaki dengeyi de değiştirecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Yaklaşık 4 saat sürecek tutulma, bu yüzyılda yaşayacağımız en uzun süren Ay Tutulması olarak tarihe geçecek. Türkiye saati ile 20.15 gibi başlayacak olan tutulma, 02.20'ye kadar devam edecek.

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Ay tutulması Türkiye’nin yanı sıra Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek.

BURÇLARI NASIL ETKİLECEK?

Peki bu tutulmanın burçlara etkileri nasıl olacak? Uzman Astrolog Aygül Aydın kanlı ay tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı...

KOÇ BURCU:

Bu tutulma ile birlikte sosyal çevre iletişimlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz gözükmektedir. Dostlarınızın hayatını ilgilendiren konularda daha empatili davranarak onlara yardımcı olmanız gereken süreçler başlayabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde duruşunuzu değiştirmek isteyebilir ve kendinize yeni bir takım aktiviteler ve işinizle ilgili önemli ilerlemeye kaydedecek kazanımları edinmek isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Kariyerinizi ilgilendiren konularla daha fazla ilgilenmeniz ve mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Herhangi bir işte çalışan boğa burçları için kendilerini göstermeleri gereken önemli bir sürece giriyor olabilirler.

İKİZLER BURCU:

Sevgili ikizler bu sefer sizlere yaşamınıza her zaman baktığınız pencereden değil farklı bir pencereden bakmanızı önereceğim ve kendinizi bazı alanlarda değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Zira her zaman yaptığınız şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşamazsınız.

YENGEÇ BURCU:

Yaşanacak olan ay tutulması sizlere maddi konularla ilgili belirli bir sonuçlanma getirebilir ancak bunun yanı sıra yöneticileriniz ile olan ilişkilerinizi de düzene sokmanız gerektiğini de hissettirebilir. Zira bazı konularda fazlasıyla fedakârlık yaptığınızı düşünüyor ve bunun karşılığında aldıklarınızı yeterli görmüyorsanız bu noktada işinizi değiştirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Bu tutulma ile beraber toplum içindeki duruşunuz gerek çalışma arkadaşlarınız gerek sosyal ortamdaki ilişkileriniz açısından son derece dengeleyici bir takım unsurlar yaşamınıza girebilir. Aynı zamanda yaşamınızdan birilerinin çıktığını görürken kendinize heyecan ve şevk verecek başka kişilerin de yaşamınıza dahil olduğunu görebilirsiniz.

TUTULMANIN TÜM BURÇLARA ETKİSİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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