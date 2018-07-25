Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
2018’in ikinci Ay tutulması için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Dünya’nın birçok yerindeki doğa olayı tutkunun takip ettiği Ay tutulması, Türkiye’den de izlenebilecek. Ay'ın kızılımsı bir hale bürüneceği tutulma, burçlardaki dengeyi de değiştirecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Yaklaşık 4 saat sürecek tutulma, bu yüzyılda yaşayacağımız en uzun süren Ay Tutulması olarak tarihe geçecek. Türkiye saati ile 20.15 gibi başlayacak olan tutulma, 02.20'ye kadar devam edecek.
Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Ay tutulması Türkiye’nin yanı sıra Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek.
BURÇLARI NASIL ETKİLECEK?
Peki bu tutulmanın burçlara etkileri nasıl olacak? Uzman Astrolog Aygül Aydın kanlı ay tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı...
KOÇ BURCU:
Bu tutulma ile birlikte sosyal çevre iletişimlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz gözükmektedir. Dostlarınızın hayatını ilgilendiren konularda daha empatili davranarak onlara yardımcı olmanız gereken süreçler başlayabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde duruşunuzu değiştirmek isteyebilir ve kendinize yeni bir takım aktiviteler ve işinizle ilgili önemli ilerlemeye kaydedecek kazanımları edinmek isteyebilirsiniz.
BOĞA BURCU:
Kariyerinizi ilgilendiren konularla daha fazla ilgilenmeniz ve mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Herhangi bir işte çalışan boğa burçları için kendilerini göstermeleri gereken önemli bir sürece giriyor olabilirler.
İKİZLER BURCU:
Sevgili ikizler bu sefer sizlere yaşamınıza her zaman baktığınız pencereden değil farklı bir pencereden bakmanızı önereceğim ve kendinizi bazı alanlarda değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Zira her zaman yaptığınız şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşamazsınız.
YENGEÇ BURCU:
Yaşanacak olan ay tutulması sizlere maddi konularla ilgili belirli bir sonuçlanma getirebilir ancak bunun yanı sıra yöneticileriniz ile olan ilişkilerinizi de düzene sokmanız gerektiğini de hissettirebilir. Zira bazı konularda fazlasıyla fedakârlık yaptığınızı düşünüyor ve bunun karşılığında aldıklarınızı yeterli görmüyorsanız bu noktada işinizi değiştirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz.
ASLAN BURCU:
Bu tutulma ile beraber toplum içindeki duruşunuz gerek çalışma arkadaşlarınız gerek sosyal ortamdaki ilişkileriniz açısından son derece dengeleyici bir takım unsurlar yaşamınıza girebilir. Aynı zamanda yaşamınızdan birilerinin çıktığını görürken kendinize heyecan ve şevk verecek başka kişilerin de yaşamınıza dahil olduğunu görebilirsiniz.
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