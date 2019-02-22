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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

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Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması, yılın belirli evrelerinde gerçekleşmektedir. Bu doğa olayı birçok kişi tarafından anlık olarak seyredilmektedir. Peki, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması nasıl meydana gelmektedir? İşte, türleri ve detayları

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, yılın belirli zamanlarında gerçekleşmektedir.

Bu esnada Güneş diski örtülür ve Ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29,5 günde Ay yeniay evresine gelmesine rağmen, her ay Güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi Ayın yörüngesinin belli bir açıya sahip olmasıdır. Bu sebeple yeniay evresinde Ay yörüngesi üzerinde dönerken Ay’ın gölgesi Dünya’nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Senede iki defa Dünya-Ay-Güneş’in konumu Güneş tutulmasına izin verecek şekilde denk gelir.

Bu durumda , Ay’’ın gölgesi Dünya’da belirli bölgelere düşer ve Güneş tutulması gerçekleşir. Güneşin sadece belirli bölümlerinin Ay tarafından gölgelendiği durumlarda parçalı tutulma gerçekleşir. Güneşin Ay tarafından tam örtüldüğü zamanlarda ise tam tutulma görülür. Ayın gölgesinin tutulma sırasında izlediği yörüngeye tam tutulma hattı adı verilir. 16 bin km uzunluğunda 160 km genişliğinde olan bu hat üzerinde bulunanlar tam tutulma izleyebilir. Güneşin tutulması en fazla 4 dakika sürmektedir. Güneş tutulması dört evrede incelenir.

SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

Tutulma TarihiNereden Görülecek?Tutulma Türü
2 Temmuz 2019Kuzey AmerikaTam
26 Aralık 2019Kuzey AsyaHalkalı
21 Haziran 2020Kuzey AsyaHalkalı
14 Aralık 2020Kuzey AmerikaTam
30 Nisan 2060                Kuzey Afrika, Türkiye, Orta AsyaTam 
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