Avusturyalı gazeteciye tahliye
Yasadışı TKP/Kıvılcım terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla geçen eylül ayında tutuklanan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Zirngast hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla da dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen eylül ayında TKP/Kıvılcım terör örgütü ile irtibatı olduğu iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Aralarında Avusturya vatandaşı Zirngast’ın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Zirngast ve arkadaşları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Savcılık sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak üç şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı.
TENSİPLE TAHLİYE
Mahkeme bugün akşam saatlerinde iddianameyi kabul ederek aralarında Zirngast’ın da bulunduğu şüphelilerin tahliyesine karar verdi.
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