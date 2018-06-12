AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Avusturya'ya dönem başkanlığı öncesinde ya da dönem başkanlığı boyunca herhangi bir ziyarette bulunmayacağım. Avusturya dönem başkanlığını yok sayıyoruz” dedi. Habertürk TV'de AB'nin gelecek dönem başkanlığını yürütecek olan Avusturya’nın cami kapatma kararını değerlendiren Çelik, Avusturya hükümetinin Avrupa'nın geleceği için ‘pimi çekilmiş bir bomba’ olduğunu söyledi. Başbakan Sebastian Kurz’un ‘hayalperest, siyasal herhangi bir kapasite ortaya koyabilecek vizyona sahip olmayan bir kişi olduğunu’ belirten Çelik şöyle devam etti:



IRKÇILIĞIN TEMSİLCİSİ

“Avusturya ile bir normalleştirme arzusu vardı ama gelinen noktada Avusturya Başbakanı, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde Avrupa için çok kaygılıyım. Ben normalde bir dönem başkanı bir ülkeye geldiğinde dönem başkanlığı öncesinde o ülkeyi ziyaret ederdim. Avusturya'ya dönem başkanlığı öncesinde ya da dönem başkanlığı boyunca herhangi bir ziyarette bulunmayacağım.

Avusturya dönem başkanlığını yok sayıyoruz. AB değerlerini temsil edecek bir yaklaşım zaten görmüyoruz. Ayrıca bu yaptıklarına karşı Türkiye de ciddi adımlar atacaktır. Zaten normalleşme dedikleri şeyi de sakat anlıyorlar. Bir yanda normalleşmeden bahsediyor Avusturya Dışişleri Bakanı, iyi niyetli de olabilir ama aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı açıklama yapıyor. Bu nasıl bir normalleşme şeyidir? Bunlara her türlü siyasal tutumların yanlış olduğunu söylediğinizde hemen konuyu getirirler Efes’teki kazılar ya da diğer unsurlara. Türkiye - Avusturya ilişkileri bir pakettir. Kendi işlerine yarayan kısımda iyileşme olup da bizimle ilgili kısımda aynı olumsuzluğu üretmeye devam ederlerse paketin bütün unsurları olumsuz etkilenecektir."



ATİNA’YA: YAPTIKLARI KOMŞULUĞA SIĞMAZ

Yunanistan'ın FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerleri himaye etmesine ilişkin Çelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Sonuçta, Yunanistan darbecileri himaye eden bir ülke haline gelmiştir. Bu adamlar milletimize, devletimize karşı silah çekmiş, Türkiye’nin düşmanlarıdır. Yunanistan ile NATO içerisinde aynı şemsiyeyi paylaşıyoruz. Bu himaye ettikleri kişiler, NATO ordusuna silah çekmişlerdir. Türk ordusu aynı zamanda bir NATO ordusudur. Dolayısıyla Yunanistan’ın yaptığı şey müttefiklikle de komşuluk ilişkisiyle de herhangi bir şekilde bağdaşmaz.”



