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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
18.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

'Avukattan avukata kaset oyunu'nda karar kesinleşti

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'Avukattan avukata kaset oyunu'nda karar kesinleşti

Mersin’de ikisi avukat 4 sanıklı davada karar çıktı. Yine Mersin’de görev yapan başka bir avukata ait özel görüntülerin elde edilip ifşa edildiği iddiası ile açılan davada Mersin Asliye Ceza Mahkemesi 4 sanık için de beraat kararı verdi. Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapılan karar kesinleşti.

MERSİN 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada karar 23 Mayıs günü çıktı. 4 sanıklı davada yargılanan isimler avukatlar İsmail Ç. ve Önder K. ile, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında meslekten atılan tutuklu iki eski polis müdürü yer alıyordu.

 ‘AVUKATA AİT GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİLER’ İDDİASI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar, Avukat Murat A.’ya yönelik “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmekle” suçlanıyordu.

İddianameye göre, daha önce Murat A. ile birlikte çalışan Avukat Önder K., A.’nın bir kadınla olan görüntülerini elde ederek bir başka avukat İsmail Ç.’ye verdi. İddianameye göre Avukat Ç. de bu görüntüleri dönemin iki Mersin İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Ç., Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser İlyas A. ile paylaştı.

MAHKEME: DOSYADA DELİL YOK
İkisi tutuksuz 4 sanıklı davada mahkeme 5’inci celsede kararını verdi. Son savunması sorulan İsmail Ç.’nin avukatı “Dosyada, müvekkil aleyhine herhangi bir delil yoktur. İddianame farazi olarak düzenlenmiş. Müvekkilin atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi. Önder K. adına savunma yapan avukatı ise “Müvekkilin, katılan Murat A. ile arasında hiçbir husumet bulunmamaktadır. Atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ederiz” dedi.

Avukattan avukata kaset oyununda karar kesinleşti


Mahkemenin kararı, Bölge Adliye Mahkemesi 6'ıncı Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, mahkemenin karanda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, istinaf başvurusunu geri çevirdi. Oy birliği ile alınan karar kesinleşti.

 

 

 

 

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