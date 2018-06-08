Avukatlık parasını bile aldılar

Bu kez de İçişleri Bakanlığı avukatlık ücreti olan 1660 lirayı aileden tahsil etti. Hürriyet’in önceki gün manşetten duyurduğu habere göre mahkeme, “Çeledir’in çağrı üzerine koruması vardı. Ancak olaydan önce polisi aramadı” gerekçesiyle, tazminat isteğini geri çevirdi. Davada, ikinci bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme, dava kaybedildiği için İçişleri Bakanlığı avukatlarının 1660 TL’lik avukatlık ücretinin tahsili amacıyla Çelik Ailesi’ne fatura çıkardı. Halen bir omzunda kurşunla yaşayan ve emekli maaşıyla geçinen Aynur Çelik ile kapıcılık yapan oğlu Hasan Hüseyin Çelik, komşularından borç alarak, önceki gün 1660 TL’yi bakanlığa ödedi.

SUÇ MAKİNESİ

Avukat Pınar Çelik Arpacı, ailenin yoksul olduğunu belirterek, “Mahkeme Avukatlık Kanunu’na göre öyle karar vermek zorundaydı. Bulup buluşturup ödediler. Ancak bu durum vicdanları yaraladı” diyor. Çeledir’in öldürülmeden 39 gün önce eşi tarafından kafasına keserle vurularak ağır yaralandığını, buna rağmen saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını kaydeden Arpacı, şöyle devam etti: “Adliyede sabıkasına baktığınızda onlarca dosya çıkıyor. Hem eşine, hem başkalarına karşı suç işlemiş. Böyle birinin eşini öldüreceğini öngörmemek mümkün değil. ‘Seni de öldüreceğim, kardeşini de’ diyor. ‘Kırmızı Pazartesi’ romanı gibi... Bu adamı tutuklamayan hakim suçsuz; Çiğdem’i korumayanlar suçsuz; Çiğdem suçlu! Niye? Çünkü polisi aramamış.”

ÇAĞIRMALI KORUMA

Çiğdem ve Soytürk Çeledir, 2007’de evlendi. Soytürk Çeledir, 2011’de eşini yaraladığı için 10 ay hapis cezası aldı, 2014’te ise eşi ve çocuklarına zarar verdiği için gözaltına alındı. Çiğdem Çeledir bir ay sığınmaevinde kaldıktan sonra evine döndü . 7 Aralık 2014’te Soytürk Çeledir eşini ve kayınvalidesi Aynur Çelik‘i kemiklerini kıracak şekilde dövdü. Çiğdem Çeledir, annesinin evinde kalmaya başlarken, saldırgan koca için 6 ay eve yaklaşmama tedbiri konuldu. Çiğdem Çeledir’e ‘çağırmalı koruma’ verildi.

3 MÜEBBETİ VAR

Çiğdem Çeledir, 19 Ocak 2015’te boşanma davası açtı. Aynı gün kayınvalidesinin kapısına dayanan Soytürk Çeledir, eşini, 18 yaşındaki kayınbiraderi Muhammet Çelik’i ve Ayner Çelik’i vurdu. Çiğdem Çeledir ve Muhammet Çelik yaşamını yitirirken, Aynur Çelik yaralandı. Soytürk Çeledir, bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ENGELLEYEMEDİNİZ

Avukat Pınar Çelik Arpacı, Çiğdem Çeledir’in öldürülmesini engellemedikleri iddiasıyla İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Eskişehir Birinci İdare Mahkemesi talebi reddetti. Mahkemenin kararında, “Polisi arama imkânı uzun bir zaman boyunca devam etmekteyken aranmadığı, tedbirin yetersizliğinden yahut gereği gibi uygulanmadığından bahsetmeye olanak bulunmadığı” ifade edildi.

HÂKİMDEN ŞERH

Mahkemenin bu kararına hâkim Caner Cihangir şerh koydu. Şerh yazısında, Soytürk Çeledir’le ilgili 20’ye yakın soruşturma açıldığı, bir kısmının davaya dönüştüğü, ‘eşine ve çocuklarına karşı şiddet uygulamaktan’ ceza aldığı hatırlatılıp şöyle denildi: “Sicilinin idarece bilindiği veya bilinmesi gerektiği, önleyici tedbir kararlarında bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği açıktır. Mevzuatta ‘çağrı üzerine korumanın’ son sırada yer aldığı, diğer tedbirlere göre daha hafif olduğu, ülkemizde buna benzer cinayetler düşünüldüğünde bu tedbirin çoğu zaman yetersiz kaldığı, bu tür elim olaylarla sıkça karşılaşılmasına rağmen her seferinde matbu formlar üzerinden tek bir koruma tedbiriyle olayların önüne geçilebilmesinin, etkin bir koruma sağlanabilmesinin mümkün olmadığı açıktır.”