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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

Avukatlarından Berberoğlu için flaş talep

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Avukatlarından Berberoğlu için flaş talep

Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılanan CHP Milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu’nun 24 Haziran seçimleri ile milletvekili seçilerek yeniden “Yasama dokunulmazlığı” kazandığını belirten avukatları, Berberoğlu yönünden yargılamasının durdurulmasını ve dosyasının TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, yargılamanın Berberoğlu yönünden durdurulmasına ilişkin talebi bir sonraki oturumda değerlendirmeye karar verdi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya, 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erdem Gül geldi. Başka suçtan tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ise Maltepe 2 NO’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile katıldı. Yurt dışında olan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan Enis Berberoğlu’nun avukatları, Berberoğlu’nun 24 Haziran 2018’de yapılan TBMM 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde İstanbul milletvekili seçilerek yeniden ”Yasama dokunulmazlığı” kazandığını hatırlattılar. Yeniden “Yasama dokunulmazlığı” kazanan Berberoğlu yönünden yargılamanın durdurulmasını talep eden avukatları, dosyasının da ayrılarak Berberoğlu yönünden TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini istedi.

Enis Berberoğlu ve avukatlarının yargılamanın durdurulmasına ilişkin talebinin bir sonraki oturumda değerlendirilmesine karar veren mahkeme  heyeti, Dündar ve Gül’ün avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

“BİZİ TUTUKLAMA İLE YILDIRAMAZLAR”

Duruşmadan önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasına CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Tuncay Özkan ile CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek’in de arasında bulunduğu bazı partililer katıldı. Basın açıklamasında konuşan Tuncay Özkan şunları söyledi: “Enis Berberoğlu, Fetullahçı falan değildir. Enis Berberoğlu’nu, Fetullahçı diye suçlayanlar aynaya baksınlar. Enis Berberoğlu’nun Atatürkçülüğüne, onun Cumhuriyet Halk Partililiğine kefiliz, kefaletimiz devam ediyor. Bu davalar yıldırma amaçlı, sindirme amaçlı, korkutma amaçlı davalardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi mücadelemizi en üst düzeyde parlamentodan başlayarak sürdüreceğiz. Ve şunu açık açık söylüyorum, bizi cezaevi ile bizi tutuklama ile bizi zulümle yıldıramazsınız. Biz Türkiye demokrasi ile kucaklaşana kadar adaleti, özgürlüğü ve barışı yeniden kazanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.”
Bir basın mensubunun “ODTÜ’lü gençler var. Pankart açtılar ve tutuklandılar. Tutuklanmalarına sebep olan pankartı genel başkan sayın Kılıçdaroğlu paylaştı, hakkında bir dava açıldı. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz?” diye sordu.

'HEPİMİZ O KARİKATÜRÜ PAYLAŞACAĞIZ'

Özkan ise şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlarımız başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız. Hepimiz hakkında dava açabilirler. Ülkede gülmeye, ülkede mizaha, karikatüre, sanata, kültüre izin vermeyen her anlayış, karşısında Cumhuriyet Halk Partisi’nin çelik iradesini bulacak. Bu ülkenin Cumhurbaşkanları, Başbakanları kendilerini hicveden karikatürleri, başbakanlık koridorlarında, kataloglar halinde düzenlettikleri kitaplarla Türkiye’nin her yerine dağıtırlardı. Bugünkü otokrasi Türkiye’de karikatürün mizahın Türkiye’nin özgür ve demokratik bir ülke olmasının önüne duvar öremez. Biz o duvarı yıkacağız.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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