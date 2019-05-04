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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

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Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

Kadıköy'de yaşayan 24 yaşındaki stajyer avukat R.G.G., geçen pazartesi akşamı Beşiktaş’ta arkadaşları ile iş yemeğinde buluştu.

Genç avukat, program sonrası evine gitmek için motosikletli servis uygulaması ‘Scotty’ üzerinden bir araç çağırdı. Sabah uyandığında kendisini motosiklet sürücüsü K.Ö.’nün evinde çıplak halde bulduğunu belirterek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. R.G.G., hemen Çengelköy Polis Merkezi’ne gitti. Üzerindeki iç çamaşırlarını delil olarak karakola veren genç avukat, motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu.

Soruşturma başlatan savcılık şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Motosiklet sürücüsü ise saklandığı evde yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli hakkında savcılık tutuklama kararı verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği ise şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’

İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren R.G.G., “Motosiklet ile daha hızlı gideceğimi düşündüğüm için sürücü çağırdım. Kaskı giydikten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni Çengelköy’de bir eve götürmüş. Sabah uyandığımda üzerimde kıyafetlerim yoktu. Bu sürücü de yanımdaydı. Şok ile uyandım. Çok korkmuştum. Psikolojim bozuldu” dedi. Stajyer avukat, dün de adliyeye giderek şüpheli K.Ö.’nün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

SCOTTY: HESABI KAPATILDI

Motorlu servis uygulaması Scotty ise olay üzerine yaptığı açıklamada “Konu tarafımıza iletildiği andan itibaren öncelikle uygulamamızın kullanıcısı olan sürücünün hesabı kapatılmış, yolculuk yapan kullanıcı ve avukatıyla irtibata geçilmiş, olayın aydınlatılması için tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmiştir” denildi.

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