Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında mahkeme hakiminin, davacı avukatının etek boyunun diz üstünden 15 santimetre yukarıda olduğu gerekçesiyle İstanbul Barosu'na bildirmek üzere fotoğrafının çekilmesini istemesi duruşmada tartışmaya yol açtı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olaya tepki gösterdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir kadın avukatın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı "tatsız, talihsiz ve hukuksuz" olayla ilgili olarak HSK'nin soruşturma başlattığını hatırlattı.
En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğunu bildiren Gül, şunları kaydetti:
"Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık, kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."
HSK, HAKİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.
Dairenin hakimin tüm davranışlarını, önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak, göreve devamın yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirten Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.
NE OLDU?
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında, mahkeme hakiminin, davacı avukatının etek boyunun diz üstünden 15 santimetre yukarıda olduğu gerekçesiyle İstanbul Barosu'na bildirmek üzere fotoğrafının çekilmesini istemesi duruşmada tartışmaya yol açtı.
Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasında, mahkeme hakiminin davacı avukatının etek boyuna yönelik ifadeleri mahkeme tutanağına yansıdı.
Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşmanın devam ettiği sırada davacı avukatı T.Ç'nin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santimetre yukarıda olduğunu, bu haliyle avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü tutanağa geçirdi.
Dinleyici sırasında bulunan iki avukatı huzura çağıran mahkeme hakimi, davacı avukatının etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına ve örfüne uygun olup olmadığı hakkında fikirlerini sordu.
Avukatlardan birisi etek boyunun avukatlık hukuku ve örfüne uygun olduğunu belirtirken, diğer avukat da özgürlük alanı ile ilgili olduğu gerekçesiyle müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine mahkeme yazı işleri müdürünü de duruşma salonuna çağıran hakim, tutanağa şu ifadeleri ekledi:
"Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin 'kısa' değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların 'kısa' değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak, Baro Başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile çekilmesi istendi."
Davacı avukatı T.Ç'nin ise, fotoğrafının çekilmesini istemediği tutanağa geçirildi.
Duruşma zaptının bir örneğinin İstanbul Baro Başkanlığına gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.
AVUKATLARDAN PROTESTO
Olayın duyulmasının ardından duruşma salonu önünde toplanan bir grup avukat, alkışlarla mahkeme hakimi Mehmet Yoylu'yu protesto etti.
Daha sonra duruşma salonuna giren avukatlar, burada da hakime yönelik alkışlı protesto yaptı. Bazı avukatlar da "kadınlar sizden özür bekliyor" şeklinde bağırdı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, cübbesini giyerek duruşma salonuna geldi. Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşma yapacağını söyleyerek Durakoğlu'nun salondan çıkmasını istedi. Durakoğlu ise özür beklediklerini söyledi.
Hakim Yoylu, duruşma salonunda bir süre durduktan sonra ayrıldı.
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