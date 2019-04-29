Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp intihar etti
Aksaray'da çiftçi Abdurrahman Düzgün (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp ateşleyen Abdurrahman Düzgün, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Eski Sanayi Caddesi'ndeki ofiste meydana geldi. Abdurrahman Düzgün, eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'in ofisine gitti. Abdurrahman Düzgün, boşanmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği Ergin'i yanında getirdiği tabancayla göğsünden vurdu.
Abdurrahman Düzgün, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyunca ofise koşanlar, 2 kişinin yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da ekiplerle birlikte olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde İbrahim Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Abdurrahman Düzgün ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdurrahman Düzgün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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