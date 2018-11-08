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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
08.11.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

İstanbul'da sır olay! Avukatın çorbasına zehir katarak öldürmek istediler

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İstanbul'da sır olay! Avukatın çorbasına zehir katarak öldürmek istediler

İSTANBUL Barosu avukatlarından Hüseyin Ablay, çorbasına zehir katılarak öldürülmek istendi. 4 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 37 yaşındaki avukat ölüm kalım savaşı verirken kimliği belirsiz 2 kişi, bürosunu girip şifreyle açtıkları kasadan 20 bin TL nakit ve dizüstü bilgisayarını alıp kaçtı.

Bakırköyde avukatlık bürosu bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Ablayı hayata yaşam destek ünitesiyle tutunma noktasına getiren olaylar zinciri, 3 Mayıs akşamı başladı. Sabah çıktığı Bakırköy Osmaniyedeki evine gece yarısı dönen Ablay, kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Evi darmadağın bulan polis ve avukat Ablay, televizyon çekmecesinin altındaki dolapta olan 4 bin TL ile 100 Euro'nun çalındığını belirledi. Evin bulunduğu apartman ve sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle şüphelilerin eşkali belirlenemedi.

ZEHİRLENEREK KOMAYA GİRDİ

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattıktan 1.5 ay sonra ise, avukat Hüseyin Ablay, zehirlenerek komaya girdi. Ablayın komaya girdiği anda beraberinde olan berberi S.C.nin ifadesine göre yaşananlar şöyle gelişti: Eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Hüseyin Ablay, 28 Haziran akşamı S.C.nin berber dükkanına geldi. Oğlu için Temmuz ayında sünnet düğünü hazırlığı yaptığını anlatan Ablay, S.C. ile birlikte yakında bulunan bir kokoreçci dükkanına gitti. İkili burada kokoreç yedi. Hüseyin Ablay, S.C. ile birlikte yürüdüğü sırada elini kalbinin üzerine koyup yere yığıldı.

S.C. yakındaki bir dükkandan aldığı suyu arkadaşına içirmek istedi. Ancak Ablayın şuuru kapandı. Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ablay yoğun bakıma alındı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Ablayın zehirlendiği belirlendi. Doktorlar polise haber verdi.

ZEHİRİ ÇORBAYA KATMIŞLAR

S.C.nin kokoreç yedik ifadesi doğrultusunda Hüseyin Ablayın midesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede Ablayın o akşam kokoreç yemediği ortaya çıktı. Çorba içtiği ve bu çorbaya zehir katıldığı belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukatın çorbasına zehri karıştıranı bulmak için çalışma başlattı.

AVUKAT KOMADAYKEN BÜROSU SOYULDU

Polisin bu yöndeki araştırmaları sürerken Ablayın 1 Temmuz günü ise yine Bakırköyde olan avukatlık bürosuna kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Şifreyle kasayı açarak, 20 bin dolar nakit ve avukata ait dizüstü bilgisayarını alıp kaçtılar. Hırsızlık üzerine büroda inceleme yapan polis, kapıda zorlama olmadığını, içeriye kapının anahtarla açılarak, girildiğini tespit etti.

İstanbul Polisi, avukat Hüseyin Ablayı zehirleyerek öldürmek isteyen ve evi ile iş yerini soyan kişileri bulmak için çok yönlü araştırma yapıyor.

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