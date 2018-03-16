Avukatı '1 doları kokain çekmek için kullanırdım' savunması kurtardı

Soruşturma dosyasına göre İnce, 2 Ağustos’taki ziyaretinde Öztürk’ü darp ederek, küfür etti. İnce cebinden çıkardığı ve içinde “vatanına ihanet edenlerin suçları Hz. Ali Efendimizin de söylediği gibi ölümdür. Hocan denilen o aşağılık köpeğe de çok selamlarımızı ilet...” ifadelerinin yer aldığı kağıdı “al bunları oku” diyerek Öztürk’e fırlattı. Bu sırada görevlilerin araya girmesi ile Avukat İnce görüşme salonunda çıkarıldı.

ÖZTÜRK’E DARP RAPORU

Öztürk için alınan raporda basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Öztürk, “Şahsa ‘benim avukatım vardı sizi kim gönderdi’ dedim. Avukat da ‘sizin için dışarıda hassasiyet gösteriyorlar, beni Cem gönderdi’ dedi. Cem’in kim olduğunu düşünürken avukat küfür ederek yumrukla saldırdı” dedi.

1 DOLARI KOKAİN İÇİN KULLANIYORDU

Soruşturma kapsamında İnce’nin evinde yapılan aramada sigara izmaritinin içinde rulo halinde gizlenmiş, FETÖ mensuplarının örgütsel kimlik olarak kullandığı iddia edilen 1 dolar bulundu. İnce, 1 doları uyuşturucu madde alırken kullandığını söyledi. Yapılan testte 1 dolarda nikotin kalıntısı ile uyuşturucu maddelerden kokain kalıntısı bulundu. İnce, FETÖ mağduru olduğunu, Akın Öztürk’e vurmak üzereyken görevlilerin içeriye girdiğini kendisini engellediğini iddia etti.

FETÖ'DEN TAKİPSİZLİK

Yapılan soruşturma kapsamında Avukat İnce’nin ByLock kullanıcısı olmadığı, Banka Asya’da hesabı ve, FETÖ yöneticileriyle bir bağlantısının bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak savcılık, İnce hakkında evinde bulunan mermiler nedeniyle 6136 sayılı yasaya muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçlarından dava açtı.

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