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    'Avukata kaset oyunu’nda beraat kararı

    Dinçer GÖKÇE / Hurriyet.com.tr
    25.05.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Mersin’de ikisi avukat 4 sanıklı davada karar çıktı. Yine Mersin’de görev yapan başka bir avukata ait özel görüntülerin elde edilip ifşa edildiği iddiası ile açılan davada Mersin Asliye Ceza Mahkemesi 4 sanık için de beraat kararı verdi.

    MERSİN 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada karar 23 Mayıs günü çıktı. 4 sanıklı davada yargılanan isimler avukatlar İsmail Ç. ve Önder K. ile, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında meslekten atılan tutuklu iki eski polis müdürü yer alıyordu.

    ‘AVUKATA AİT GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİLER’ İDDİASI
    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar, Avukat Murat A.’ya yönelik “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmekle” suçlanıyordu.

    İddianameye göre, daha önce Murat A. ile birlikte çalışan Avukat Önder K., A.’nın bir kadınla olan görüntülerini elde ederek bir başka avukat İsmail Ç.’ye verdi. İddianameye göre Avukat Ç. de bu görüntüleri dönemin iki Mersin İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Ç., Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser İlyas A. ile paylaştı.

    DOSYADA DELİL YOK
    İkisi tutuksuz 4 sanıklı davada mahkeme 5’inci celsede kararını verdi. Son savunması sorulan İsmail Ç.’nin avukatı “Dosyada, müvekkil aleyhine herhangi bir delil yoktur. İddianame farazi olarak düzenlenmiş. Müvekkilin atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi. Önder K. adına savunma yapan avukatı ise “Müvekkilin, katılan Murat A. ile arasında hiçbir husumet bulunmamaktadır. Atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ederiz” dedi.

    4 SANIK İÇİN DE BERAAT KARARI
    Mahkeme, 5 yıl hapis istemi ile yargılanan 4 sanık için de beraat kararı verdi. Bu karara, katılan tarafının 7 gün içinde itiraz hakları bulunuyor.

    Avukattan, yanında çalıştığı avukata kaset oyunu iddiasıAvukattan, yanında çalıştığı avukata 'kaset oyunu' iddiası

    Etiketler: Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi , Mersin dava , gündem
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