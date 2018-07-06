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    Avukata iğrenç şantaj

    Felat BOZARSLAN/DHA
    06.07.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL'dan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla gittiği Irak'ta bir holdingde şoför olarak işe giren Erhan Ç., patronunun arabasından 238 bin dolar çalınca tutuklandı.

    1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kalınca Türkiye'ye dönen Erhan Ç., Irak'taki şirketin avukatı J.A.'yı arayıp pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Parayı almak için 19 Nisan’da İstanbul'a gelen J.A.’yı, havaalanında karşılayan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı Esenyurt'ta bir eve götürdü.

    BAYILTIP KAMERAYA ÇEKTİLER
    İddiaya göre, bayıltıp ellerini bağladıkları avukata, kadın iç çamaşırı giydirdiler. Ardından yatağa yatırıp cinsel istismarda bulunuyor gibi görüntüsünü çektiler. 2 bin 700 dolarını ve cep telefonunu aldıkları J.A.'dan Irak'a gidip 200 bin dolar getirmesini, aksi halde görüntüleri yakınlarına göndereceklerini söylediler. J.A., Irak'a dönerken, şantajcılar birkaç gün sonra, WhatsApp’tan görüntüleri J.A.'nın oğluna, eşine ve patronuna gönderdi.

    J.A., 4 Mayıs’ta Türkiye'ye gelerek suç duyurusunda bulundu. 5 kişiyi teşhis eden J.A., yakınlarına gönderilen fotoğraf, videoları delil olarak sundu. Atatürk Havalimanı’ndaki güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi. 

    Etiketler: hırsızlık , santaj , gazetehaberleri
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