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    Avukatın zor anı: 'Maalesef kardeşim'

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.04.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da 3 gün boyunca girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden ikisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden cezaevi firarisi olan şahıs, görüntüdekinin kendisini olduğunu reddetti ama avukat ablası, “Görüntülerdeki maalesef kardeşim” diyerek teşhis etti.

    Avukatın zor anı: Maalesef kardeşimİstanbul’da 9 suçtan aranan cezaevi firarisi Bulut Ateşoğlu gözaltına alındı. Bulut Ateşoğlu, Emniyette suçlamaları reddetti. Avukat ablası güvenlik kamerasındaki kişinin kardeşi olduğunu teşhis edince Ateşoğlu tutuklandı.

    Bayrampaşa, Esenler, Halkalıda’da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 kişiyi belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önceki gün düzenlendikleri operasyonda Bulut Ateşoğlu ve Osman Korkut’u gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Bulut Ateşoğlu’nun hakkında 9 suçtan arama kararı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Firari olduğu dönemde 5 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

    Suçlamaları ve kamera görüntülerini kabul etmeyen Bulut Ateşoğlu’nun avukat olan ablası Emniyet'e çağırıldı. Bulut Ateşoğlu’nun 3 ay önce avukatlık yapmaya başlayan ablası “O görüntülerdeki şüpheli maalesef benim kardeşim” diyerek zanlıyı teşhis etti.

     Yapılan teşhis üzerine adliyeye sevk edilen Bulut Ateşoğlu ve Osman Korkut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: gündem
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