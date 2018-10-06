Avukat serbest... HSK'dan hâkime inceleme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvukat serbest... HSK'dan hâkime inceleme
GeriGündem Avukat serbest... HSK'dan hâkime inceleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.10.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Avukat serbest... HSK'dan hâkime inceleme

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Avukat serbest... HSK'dan hâkime inceleme

SİLİVRİ’de önceki gün İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen DHKP-C duruşmasında mahkeme başkanıyla tartışan ve “davayı sulandırmak, adalete güveni sarsmayı amaçlamak” suçlamalarıyla tutuklanan avukat Ömer Kavili, mahkemeye yapılan itiraz sonucu 7 saat sonra serbest bırakıldı.

Kavili yaşadıklarını şöyle anlattı: “Savcının ve tutuklayan sulh ceza hâkiminin görmediği, dinlemediği, anlamak istemediği gerekçeleri itirazı değerlendiren hâkim görmüş, bizim söylediğimiz gerekçelerle tahliye kararı verdi. Tutuklama kararı bu kadar kinci, bu kadar berbat, bu kadar avukat düşmanı. Duruşmada sadece tutuklu sanık ifade verecekti. İfadesinden önce görüşmek istedim. ‘Görüşemezsin, ifadeden sonra görüş’ dedi. ‘İfadeden önce görüşeceğim’ dedim. Öyle deyince ‘Alın bu avukatı dışarı’ dedi. Diyaloğun, krizin sebebi bu. Sadece müvekkille görüşmek istedim diye... Başka hiçbir tartışmamız olmadı. Üzerimde cübbe, kolumu bacağımı bükerek beni yere yıktılar. Bacaklarımdan tutarak sırtım yerde, kafam yerde sürüklenerek metrelerce götürdüler. Diğer odada da göğsümün üzerine dizlerini, dirseklerini dayayarak bana işkence yaptılar. Silivri 9 No’lu cezaevine götürüldüm. Gece saat 23.30 gibi girdim. Sabah saat 06.30’da da tahliye oldum.”

BAKAN GÜL’DEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’daki kampında konuya ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Yargılama faaliyetlerinin bir parçası olması sebebiyle avukatlar hakkında da bazı usuli güvenceler öngörülmüş. Avukatlık Kanunu’nun 58’inci maddesinde hüküm var. Kanun, ‘Avukatlık görevinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlardan dolayı avukatlar hakkındaki soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izin üzerine yapılır’ diyor. Son olayda bu izin prosedürü işletilmedi. Bu bir ihmal mi yoksa yargı mercilerinin görev suçuna ilişkin bir yorumundan mı kaynaklanıyor, bu aşamada bilemiyoruz. Ancak HSK, konuyu inceliyor.” 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Liste olmasa da gönülde ittifak

Reuters: Türk polisi Suudi gazetecinin elçilikte öldürüldüğüne inanıyor

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacak

Hiiiç aceleleri yok