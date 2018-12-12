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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.12.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Avukat Nuri Polat’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Avukat Nuri Polat’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve Meral Akşener'in bir dönem hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edilen avukat Nuri Polat, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Nuri Polat ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Can Tümer Keriş, sanığın sosyal medya hesaplarında örgüt yanlısı beyanlarda bulunması, örgüt üyesi olduklarından bahisle hakkında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatlı olması, "ByLock" kullanıcısı kişilerle irtibatlı olması, eşinin Bank Asya'da hesabının bulunması ve örgüt liderinin talimatı üzerine artışına gittiği, sanığın sosyal medya paylaşımlarının tamamına yakınının FETÖ/PDY yapılanmasının oluşturmak istediği etkiye ve algı manipülasyonu ile benzer nitelikte olmasının göz önünde bulundurulmasını isteyerek, sanık Polat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Polat, yazılı olarak sunduğu savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "2008 yılından beri MHP İstanbul İl Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aktif olarak siyasetin içerisindeyim. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ben sadece siyaset yaptım, bu paylaşımlar beni silahlı örgüt üyesi yapmaz. Henüz bu yapı suç örgütü kabul edilmediği dönemde bile ben bunlarla mücadele ettim. Eğer ben örgüt içinde bulunsaydım, bu yapıdakilerin davalarını alırdım. Avukatlık hayatımda bu yapı ile irtibatlı kimsenin davasını almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, yasal alt sınırdan hareket edilmesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığa verilen cezanın terör suçu olması nedeniyle cezanın 7 yıl 6 aya çıkarılmasını kararlaştıran heyet, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Sanığın yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol hükümlerinin karar kesinleşene kadar devam etmesine karar verildi.

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