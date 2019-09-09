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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ÜN/DHA
09.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Avukat eşini öldüren doktor konuştu: Haberler psikolojimi bozuyor...

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Avukat eşini öldüren doktor konuştu: Haberler psikolojimi bozuyor...

DİYARBAKIR'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

BAKANLIĞIN MÜDAHİLLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

'BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR'

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.

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