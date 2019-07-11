Avukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!
GeriGündem Avukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mücahit YOLCU / DHA
11.07.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Avukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!

DİYARBAKIR'da boşanma davası açan eşi avukat Müzeyyen Boylu'yu (43) tabancayla kurşun yağdırarak öldüren doktor Mesut Issı (45) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mesut Issı savcılık ifadesinde, aldatıldığını ve olay anını hatırlamadığını savundu.

Diyarbakır'da 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mesut Issı hakkında, 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, avukat Müzeyyen Boylu ve doktor Mesut Issı'nın boşanma davalarının olduğu ve ayrı yaşadıkları belirtildi. İddianamede, çocuklarının okul gösterisi nedeniyle buluşan çiftin, etkinlik sonrası birlikte ayrıldığına, çocuklarını zaman geçirmeleri için babalarına bırakan Müzeyyen Boylu'nun, Diclekent caddesinde otomobilden indiği sırada arkasından inen Mesut Issı'nın ateş açtığı ifadelerine yer verildi. Eşini öldürdükten sonra çocuklarını, babasının evine bırakan Issı'nın, polis merkezine gidip teslim olduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, Boylu'nun otopsisinde vücuduna isabet eden 11 kurşunun öldürücü nitelikte olduğu tespit edildiği aktarıldı. Otopsi raporuna göre, sıkılan kurşunların 2'si maktulün kafasına, 9'u ise göğüs bölgesine isabet etti.

'BENİ ALDATTI'

Mesut Issı, savcılık ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti ancak Cumhuriyet Savcısı, iddianameye yansıyan bu ifadelerle ilgili bir değerlendirmede bulunmadı. Issı, cinayet anını hatırlamadığını, sadece silahı eline alıp, gittiğini hatırladığını öne sürdü. Eşinin aşırı kıskanç olduğunu savunan Issı, 'pişman' olduğunu da belirttiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ayrı yaşadığım ancak resmi nikahlı ve ara sıra görüştüğüm eşim Müzeyyen ile 2012 yılı Mayıs ayında görücü usulü tanışarak evlenmiştik. 2015 yılında eşimle çocuk doğduktan bir süre sonra tartıştık. Eşim, aşırı kıskançtı. Daha önce çalıştığım iş yerindeki hemşirelere sıkıntı yaratıyordu. Birkaç defa iş yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Eşim, 2015 yılında evi terk etti. Daha sonra eşimle barıştık ve beraber yaşamaya başladık. Bu dönem içerisinde eşimin telefonunu saklaması dolayısıyla şüphelenmeye başladım. Beni aldattığını 7 Şubat 2018 günü emin oldum. 12 Şubat 2018'de evi terk edip, annesinin evine gitti. Ben bu dönem içerisinde barışmak için gittim ancak annesi barışmamıza izin vermedi. 6 Mayıs 2019'da eşim bana boşanma davası açtı. Olay günü çocukları arabaya bindirdikten sonra onunla konuşmak istediğimi söyledim. O da, '2,5 yıldır bir ilişkim var neden benimle konuşmak istiyorsun midesiz, namussuz?' dedi. Ben arabanın kapısını açtığımda oturup gidecektim ancak elime silahı alıp, peşinden gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonra oğlum 'Anne anne' dediğinde eşimi yerde gördüm. Ben de elimi şakağıma dayamıştım ancak içinde mermi kalmamıştı. Silahta kaç kurşun olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı orada bırakmamak için babama götürdüm. Daha sonra taksiye binip, polise gelip teslim oldum. Pişmanım."

Cumhuriyet Savcısı, Issı'nın iddialarının, haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalışmak olduğunu vurguladı. Şüphelinin silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığını kaydeden savcı, eldeki delillere göre, Mesut Issı'nın eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü belirtti. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianame kapsamında Issı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ve ruhsatsız tabanca nedeniyle de 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Mesut Issı'nın yargılanması, 9 Eylül'de görülecek ilk duruşmayla başlayacak.

Arabadan inen eşine kurşun yağdırdı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 3 il için önemli uyarı
Marmara'da korku dolu anlar! ODTÜ'lü öğrenciler ölümden döndü
Avukat olan eşini öldüren doktordan kan donduran sözler!
Arnavutköy'de akılalmaz görüntü! Küçük çocuğa böyle çarptı...