Avukat böyle dedi: Lütfen indirim olmasın

Duruşmada söz alan avukat Özcan Karakoç, sanığın intihar girişiminin göz önünde bulundurulmaması gerektiğini belirterek “Toplumda maalesef kadına şiddetin önüne geçemedik. Bir hukukçu olarak biz bunun önüne geçelim istiyorum. Bu zamana kadar hep haksız tahrik indiriminin arkasına sığınıldı. Sadece takım elbise giymek, pişman olduğunu söylemek yeterli değildir. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada karar vermek için duruşmayı erteledi.