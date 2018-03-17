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    Avukat böyle dedi: Lütfen indirim olmasın

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    17.03.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    AVCILAR’da, geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrılan eşi Fatoş Mutlugüneş’i (25) bir yıl önce sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi Sabiha Bayram’ı (55) da yaraladıktan sonra intihara kalkışan Tanju Mutlugüneş’in (27) yargılandığı davaya Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    Duruşmada söz alan avukat Özcan Karakoç, sanığın intihar girişiminin göz önünde bulundurulmaması gerektiğini belirterek “Toplumda maalesef kadına şiddetin önüne geçemedik. Bir hukukçu olarak biz bunun önüne geçelim istiyorum. Bu zamana kadar hep haksız tahrik indiriminin arkasına sığınıldı. Sadece takım elbise giymek, pişman olduğunu söylemek yeterli değildir. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada karar vermek için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Kadın cinayeti , haksız tahrik indirimi , gazetehaberleri , gündem
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