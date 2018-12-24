Avukat babaya 3 günlük ‘beddua’ hapsi
İstanbul Barosu'na üye avukat Çağrı Çetin’e, iki yıl önce boşandığı Gazeteci eşi Yasemin Güneri’nin aldırdığı koruma kararını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsi verildi. Aile Mahkemesine yapılan başvuruda Av. Çetin’in koruma kararına uymadığı, sosyal medya hesabında Güneri’ye beddua ettiği kaydedildi.
AV. ÇAĞRI Çetin (36) ile Gazeteci Yasemin Güneri (43) 15 Aralık 2012’de evlendi. Bir çocukları olan çift, evliliklerini sürdüremeyince boşanma kararı aldı. Beykoz Aile Mahkemesi, 5 yıllık evli olan çift için Mayıs 2017’de anlaşmalı boşanma kararı verdi. Mahkeme, çiftin çocuğu Ş. B. Çetin’in velayetini ise anneye verdi. Boşanma kararında baba Çetin’in, kızını ayda iki kez görebileceği kararlaştırıldı.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ELİ İLE
Av. Çetin, yaşamını İstanbul’da sürdürürken Gazeteci Güneri ise Ankara’ya taşındı. Bir süre sonra, iki eski eş arasında, çocuğa ilişkin sorun çıkmaya başladı. Av. Çetin, eski eşinin, ortak çocukları kendisi ile görüştürmediğini iddia etti. Bu konuda Ankara İcra Dairesinden karar da alındı. İcra memurları vasıtası ile Güneri’nin evine gidildiğinde kızı ile tatile çıktığı bilgisi tutanak altına alındı.
İTİRAZDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Güneri hakkında Ankara İcra Ceza Mahkemesinde dava açılırken, Av. Çetin aleyhine Ankara 8. Aile Mahkemesi 2 aylık koruma kararı verdi. 11 Temmuz tarihli kararda Çetin’in, Güneri’yi hiç bir şekilde rahatsız etmemesi kararlaştırıldı. Av. Çetin bu karara bir üst mahkemede itiraz etti ancak sonuç değişmedi. Gazeteci Güneri ise, çocuğu babasına göstermediği gerekçesi ile hakkında Ankara 5. İcra Ceza Mahkemesinde açılan davada 4 Aralık günü beraat etti.
3 GÜNLÜK HAPİS CEZASI
Av. Çağrı Çetin’e yönelik ise Ankara 8. Aile Mahkemesi 20 Aralık günü yeni bir karar verdi. Güneri’nin avukatlarının başvurusu sonrası açılan davada, Çetin’e 3 günlük zorlama hapsi verildi.
TELEFONLA ARADI, BEDDU ETTİ
Anılan kararın gerisinde ise, Çetin’in, koruma kararına rağmen eski eşini telefonla aradı, e-posta mesajı attı ve sosyal medya hesabında eski eşine beddua etti. Davaya konu beddualardan birinin “Allah belanı versin çocuğumu kaçıran Yasemin Güneri...” şeklinde yazıldığı anlaşıldı.
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