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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
24.12.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Avukat babaya 3 günlük ‘beddua’ hapsi

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Avukat babaya 3 günlük ‘beddua’ hapsi

İstanbul Barosu'na üye avukat Çağrı Çetin’e, iki yıl önce boşandığı Gazeteci eşi Yasemin Güneri’nin aldırdığı koruma kararını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsi verildi. Aile Mahkemesine yapılan başvuruda Av. Çetin’in koruma kararına uymadığı, sosyal medya hesabında Güneri’ye beddua ettiği kaydedildi.

AV. ÇAĞRI Çetin (36) ile Gazeteci Yasemin Güneri (43) 15 Aralık 2012’de evlendi. Bir çocukları olan çift, evliliklerini sürdüremeyince boşanma kararı aldı. Beykoz Aile Mahkemesi, 5 yıllık evli olan çift için Mayıs 2017’de anlaşmalı boşanma kararı verdi. Mahkeme, çiftin çocuğu Ş. B. Çetin’in velayetini ise anneye verdi. Boşanma kararında baba Çetin’in, kızını ayda iki kez görebileceği kararlaştırıldı.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ELİ İLE
Av. Çetin, yaşamını İstanbul’da sürdürürken Gazeteci Güneri ise Ankara’ya taşındı. Bir süre sonra, iki eski eş arasında, çocuğa ilişkin sorun çıkmaya başladı. Av. Çetin, eski eşinin, ortak çocukları kendisi ile görüştürmediğini iddia etti. Bu konuda Ankara İcra Dairesinden karar da alındı. İcra memurları vasıtası ile Güneri’nin evine gidildiğinde kızı ile tatile çıktığı bilgisi tutanak altına alındı.

İTİRAZDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Güneri hakkında Ankara İcra Ceza Mahkemesinde dava açılırken, Av. Çetin aleyhine Ankara 8. Aile Mahkemesi 2 aylık koruma kararı verdi. 11 Temmuz tarihli kararda Çetin’in, Güneri’yi hiç bir şekilde rahatsız etmemesi kararlaştırıldı. Av. Çetin bu karara bir üst mahkemede itiraz etti ancak sonuç değişmedi. Gazeteci Güneri ise, çocuğu babasına göstermediği gerekçesi ile hakkında Ankara 5. İcra Ceza Mahkemesinde açılan davada 4 Aralık günü beraat etti.

3 GÜNLÜK HAPİS CEZASI
Av. Çağrı Çetin’e yönelik ise Ankara 8. Aile Mahkemesi 20 Aralık günü yeni bir karar verdi. Güneri’nin avukatlarının başvurusu sonrası açılan davada, Çetin’e 3 günlük zorlama hapsi verildi.

TELEFONLA ARADI, BEDDU ETTİ
Anılan kararın gerisinde ise, Çetin’in, koruma kararına rağmen eski eşini telefonla aradı, e-posta mesajı attı ve sosyal medya hesabında eski eşine beddua etti. Davaya konu beddualardan birinin “Allah belanı versin çocuğumu kaçıran Yasemin Güneri...” şeklinde yazıldığı anlaşıldı.

 

 

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