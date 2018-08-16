Avrupa'yla yakın temas

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Haber
16.08.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yle gerilen ilişkilere karşı Türkiye’ye destek açıklamasında bulunan Almanya Başbakanı Merkel’le telefonda görüştü. Merkel güçlü Türkiye ekonomisinin Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider eylül sonunda Berlin’de bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ekonomik yaptırımları nedeniyle Avrupa ülkelerinden Ankara’ya destek mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan ve Merkel’in eylül ayının sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’de yapacakları buluşmaya da değinildi. Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanı’nın bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.

İŞBİRLİĞİ ZİYARETLERLE GÜÇLENDİRİLECEK
Şansölye Merkel görüşme dolayısıyla Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

MACRON'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceğini söyledi. Kalın, basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı yarın (bugün) Macron ile telefonda görüşecek” dedi.

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