Avrupa'yla yakın temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yle gerilen ilişkilere karşı Türkiye’ye destek açıklamasında bulunan Almanya Başbakanı Merkel’le telefonda görüştü. Merkel güçlü Türkiye ekonomisinin Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider eylül sonunda Berlin’de bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ekonomik yaptırımları nedeniyle Avrupa ülkelerinden Ankara’ya destek mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan ve Merkel’in eylül ayının sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’de yapacakları buluşmaya da değinildi. Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanı’nın bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.
İŞBİRLİĞİ ZİYARETLERLE GÜÇLENDİRİLECEK
Şansölye Merkel görüşme dolayısıyla Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.
MACRON'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceğini söyledi. Kalın, basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı yarın (bugün) Macron ile telefonda görüşecek” dedi.
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