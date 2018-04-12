Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı

    Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz olay! Yanlışlıkla bombaladı

    Hürriyet Haber
    12.04.2018 - 06:21 | Son Güncelleme:

    Fransa’da Mirage 2000 savaş uçağının yanlışlıkla bir fabrikaya bomba attığı belirtildi.

    France Bleu'nun haberine göre, olay 10 Nisan Salı günü Loire ilinde meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı, Nogent-sur-Vernisson kenti üzerinden geçerken aralarından birisi bombasını düşürdü. Bomba, Faurecia şirketine ait bir fabrikanın üzerine düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

    Bir görgü tanığı, "Önce iki savaş uçağı geçti ve bir patlama sesi duyduk. Çok gürültülüydü ve hatta uçakların sesini bile bastırdı" dedi. Fransa Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Olivier Celo, fabrikaya düşen mühimmatın eğitim bombası olduğunu ve patlayıcı madde içermediğini belirterek plana göre bombanın poligona atılması gerektiğini aktardı. Celo, bu tür olayların çok nadiren meydana geldiğinin altını çizdi. Sputnik

    Etiketler: Mirage , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri