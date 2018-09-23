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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
23.09.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Avrupa’nın en büyüğü kapılarını açtı

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Avrupa’nın en büyüğü kapılarını açtı

Bursa’da 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük kitabevi, 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle Özlüce’de hizmete girdi.

Kitap tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen BKM, Avrupa’nın fizikî anlamdaki en büyük ve en çok çeşit bulunduran kitabevi olarak hizmet vermeye başladı. 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap ve kırtasiye çeşidiyle vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten BKM yöneticisi Kubbettin Bingölbali, “İlk 16 metrekarelik bir alanda başladığımız Sönmez İşhanı'ndaki mekanımızı 3 bin metrekareye çıkardık.

Avrupa’nın en büyüğü kapılarını açtı

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na 4 bin metrekarelik Türkiye’nin en büyük kitabevini açma fırsatımız oldu. Vatandaşların yoğun ilgisini gördük. Bursa gelişince biz de geliştik, değişmedik. Müşterimizi dinledik. Sabahtan akşama kadar ekipçe tezgâhların arasında olduk. Yaptığımız kampanyalarla vatandaşlarımızı hem memnun ettik hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırdık. 1 milyon kitabı 1 liraya, 2 milyon kitabı 2 liraya, 3 milyon kitabı 5 liraya sattık.

Bütün uğraşımız insanlara ne veririz oldu. Türkiye’de okuma oranı çok düşük olmasına rağmen şehrin en güzel yerinde 5 bin metrekare üzerine Avrupa’nın en büyük kitabevini açmak nasip oldu. Şu anda Özlüce BKM Kitabevi’nde 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap bulunmaktadır” diye konuştu. 

Türkiye’nin hem ruhunu hem de midesini doyurduklarını belirten Bingölbali, “Türkiye’de ve Avrupa’da kafe ve kitap bir arada olan mekânlar var. Ancak Özlüce BKM kitap-kafenin yanı sıra dünya mutfağı ve Osmanlı mutfağını oluşturduk. Kahvaltılarımız, çocuk menülerimiz var. Ayrıca kütüphane, toplantı salonlarımız, çocuk faaliyetleri alanları, zekâ oyunları ve sanat atölyeleriyle farklı alanlarda birçok seçenek sunuyoruz. Çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarımız var” dedi. 

Türkiye’den büyük talep gördüklerini dile getiren Bingölbali, “Vatandaşlar, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kitap vini açmamıza rağmen neden Bursa dışına çıkmadığımızı sorguluyor.

Bu iş iyi bir ekiple oluyor. Ancak burada ne kadar çeşidimiz var ise, bkmkitap.com adresinden Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere kadar kitaplarımızı gönderebiliyoruz. Şu anda bkmkitap.com ilk 5 site arasında yer almaktadır. Bizim hedefimiz ilk sırayı almamızdır” şeklinde konuştu. 

Son dönemde Türkiye’de kimsenin yatırıma yönelmediği bir zamanda kendilerinin taşın altına ellerini koyduklarını belirten Bingölbali, “306 kişi istihdam ediyoruz.

En kötü zamanda Türkiye’ye katkı vermek için çaba sarf ediyoruz. Lâfla değil, eserlerle var olmaya çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz daha büyük esasında. Sırada dünyanın en büyük kitabevini Türkiye’ye kazandırmak var. Yaptığımız bu yatırımlar sonucu son 10 yılda bizden cesaret bulan meslektaşlarımız şehirlerin en güzel yerlerine kitabevi açmaya başladı” dedi. 

Vatandaşların çocuklarını alışveriş merkezlerine değil kitabevlerine götürmelerini isteyen Bingölbali, çocuklara kitabı sevdirmek istediklerini söyledi. 

 

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