Avrupa'nın altını Uzunköprü
AVRUPA Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından Avrupa’nın en iyi anma pulunu tespit etmek amacıyla düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında Türkiye’yi temsil eden tarihi Uzunköprü’nün yer aldığı pul birinci seçildi.
PostEurop tarafından 2002’den bu yana düzenlenen ve bu seneki teması ‘Köprüler’ olarak belirlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışması temmuz ayında başladı.
PTT, yarışmaya Türkiye’nin önemli kültür varlıklarından Uzunköprü’nün yer aldığı pulla katıldı. Pulu desteklemek için www.posteurop.org/europa2018 adresinden 9 Eylül’e kadar oy verildi.
Gürcistan’daki PostEurop Genel Kurulu’nda, tarihi Uzunköprü’nün yer aldığı pul görseli birinci olarak ‘Altın Pul Ödülü’nü aldı. Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, yarışma sonucunun Uzunköprü’nün tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle