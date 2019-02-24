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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp

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Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor” dedi.

Usta, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, AK Parti’nin ‘Irkçılık, göçmen düşmanlığı, çocuk hakları’ çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

DÜNYADA IRKÇILIK ARTIYOR

“Dünyada artan bir ırkçılık var. Bu ırkçılık çok ciddi bir tehdit. Bunun etkilerini Türkiye’de de görmeye başladık. Irkçılık üzerinden siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dil kullanan tüm sağ partiler Avrupa’da yükselişte. Partilerin seçim kampanyalarında kullandıkları söylemler bile ayrıştırıcı. Aşırı sağcı ve ırkçı partilerin oy oranlarına baktığımız zaman İsviçre’de yüzde 29’a varırken; Avusturya’da yüzde 26, Danimarka’da yüzde 21.

BU ÇOCUKLAR NEREDE

Sadece Almanya’da kayıp 10 bin çocuk var. 2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin. Bu noktada Avrupa’nın adım atması lazım. Eğer bunu çözemezsek, ne kadar güvenlik tedbirleri alsak da bu çocuklar önümüzdeki dönemde bir terör örgütünün mensubu olarak karşımıza çıkabiliyor.

İSLAMOFOBİK SALDIRILAR CİDDİ

İslamofobik saldırılarda çok ciddi rakamlar var. 2017’de İngiltere’de 2 binden fazla. Almanya’da 950, Polonya’da 664, İspanya’da 546, İsveç’te 439, Hollanda’da 364, Avusturya’da 256 ve Fransa’da 121. ABD’de 2 bin 599. Bunun nedeni siyasetteki ayrıştırıcı dil. Avrupa ülkelerinin çoğunda göçmenler tehdit olarak görülüyor. Avusturya’da yüzde 78, Norveç’te yüzde 68, Macaristan, Portekiz ve Belçika’da yüzde 66 oranında tehdit olarak görülüyorlar.”

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