Avrupa şampiyonlarına teknoloji laboratuvarı

üyük yokluklar içinde eğitimini sürdürmeye çalışan çocuklar, robotik alanda kendi imkânlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya’da birinci olmuştu. Turkcell, Sivrice’deki okula 3 boyutlu yazıcı, dizüstü bilgisayarlar, elektronik devreler ve robotik malzemeler getirip, bir Maker laboratuvarı kurdu. Uzman eğitimciler de çocuklara robotik, kodlama ve mobil uygulama geliştirme alanlarında eğitimler verdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun davetiyle 4 Nisan’daki Teknoloji Zirvesi için İstanbul’a gelen öğrencilerin Gyro Boy ve Zeka Küpü Çözen Robot çalışmaları da katılımcıların büyük ilgisini topladı.