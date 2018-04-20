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    Avrupa şampiyonlarına teknoloji laboratuvarı

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 23:44 | Son Güncelleme:

    MARDİN Midyat’ın Sivrice Köyü’nden FLL (First Lego League) European Open Championship’te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü’nü kazanan öğrencilere Turkcell teknoloji laboratuvarı kurdu. B

    üyük yokluklar içinde eğitimini sürdürmeye çalışan çocuklar, robotik alanda kendi imkânlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya’da birinci olmuştu. Turkcell, Sivrice’deki okula 3 boyutlu yazıcı, dizüstü bilgisayarlar, elektronik devreler ve robotik malzemeler getirip, bir Maker laboratuvarı kurdu. Uzman eğitimciler de çocuklara robotik, kodlama ve mobil uygulama geliştirme alanlarında eğitimler verdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun davetiyle 4 Nisan’daki Teknoloji Zirvesi için İstanbul’a gelen öğrencilerin Gyro Boy ve Zeka Küpü Çözen Robot çalışmaları da katılımcıların büyük ilgisini topladı.

    Etiketler: Midyat , gazetehaberleri , gündem
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