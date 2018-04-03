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    Avrupa hava sahasını kilitleyen arıza... İstanbul'dan giden uçaklar da etkiledi

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor. Arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor. Öte yandan, teknik sorun nedeniyle bugün Avrupa genelinde yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarısında bulunuldu. THY'den akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, Avrupa seferleri normale döndü.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugün yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarısında bulunuldu.

    Brüksel merkezli Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle sabah yerel saatle 10.26 (TSİ 11.26) sonrasında işlenen uçuş bilgilerinin kaybolduğu, bu nedenle hava aracı işleticilerinin bu bilgileri tekrar sağlamaları için talepte bulunulduğu ifade edildi.

    Teknik sorunun bugün akşam saatlerine kadar çözülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün Avrupa genelinde 29 bin 500 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uçuşların yarısının ertelenebileceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, teknik sorunun herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmadığı kaydedildi.

    HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 10 AZALTILDI

    Arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltılırken, seferlerde ise ciddi aksamalar yaşandı. Arızadan Türkiye'den Avrupa'ya yapılacak uçuşlar da etkilendi.

    SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

    THY'den yapılan açıklamada, ''Eurocontrol sistem arızası giderilmiş olup; Avrupa seferlerimiz normale dönmüştür'' denildi.


     

    Etiketler: Atatürk Havalimanı , Eurocontrol , Uçak , NoMobil , gündem
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