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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrasya’dan 48 milyon araç geçti

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Avrasya’dan 48 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Turhan, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle başlatılan projelerin sürdürüleceğini belirterek özetle şunları söyledi:

m 757 MİLYAR TL’LİK YATIRIM: “Bakanlığımız, ulaştırma ve haberleşme alanında çok büyük ve önemli projeleri, 2003’ten bu yana 757.2 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdi. Bu tutara KÖİ projeleri için yapılan yatırımlar da dahil. Yatırım harcamalarında yüzde 62’lik payı ile karayolu birinci sırada.

m 2.5 MİLYAR TL’LİK KATKI: Bu şekilde toplam 198.5 milyar TL’lik KÖİ projesini başlattık. Yatırımların yüzde 77’si tamamlandı. Yapımı devam eden KÖİ projeleri ile birlikte 45.5 milyar TL’lik daha yatırımı ülkemize kazandıracağız. Bir KÖİ projesi olan Avrasya Tüneli projesi ile sağlanan yakıt ve zaman tasarrufu yanında çevreyi korumasının etkisiyle ülkemizin prestij projelerinden birisi oldu. Avrasya Tüneli’nden 48 milyon araç geçiş yaptı, tünel Türkiye’ye 2.5 milyar TL katkı sağladı.

İLK EKSPRES SEFER ANKARA-İSTANBUL: Son 17 yılda demiryollarına toplam 137.5 milyar TL yatırım yaptık. 2009 yılından itibaren Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine başladık. 2020 içerisinde yeni aldığımız YHT setleriyle verimli bir işletme modeli hazırlayarak, tüm YHT güzergâhlarında, öncelikli olarak da Ankara-İstanbul hattında, ekspres seferler düzenleyerek yolu yarım saat kısaltacağız.

45 MİLYONDAN FAZLA YOLCU: İstanbul Havalimanı’nda 45 milyondan fazla yolcu trafiği gerçekleşti. 3. pisti 2020 yılı ortalarında hizmete alacağız. Havalimanının tüm etapları tamamlandığında 150-200 milyon yıllık yolcu kapasitesi olan ve aralarındaki ulaşım raylı sistem bağlantısı ile sağlanacak yaklaşık 2 milyon metrekare terminal binaları, 6 pist, 6.5 milyon metrekarelik apron, sosyal tesisler hizmete girmiş olacak.

KANALDA TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAM: Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalışıyoruz. İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED’de son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.”

Vekillerin sorularını da yanıtlayan Turhan, şöyle konuştu: “(Atlas Global) Bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var. (Osmangazi Köprüsü) Garantinin yüzde 25’i kadar para topluyoruz. Aslında Osmangazi Köprüsü’nden de garanti trafik geçiyor. Ama pahalı dövizden yaptığımız için, vatandaşımıza yüksek miktar para ödetmemek için ücreti üçte bir seviyesine düşürdük. 44.5 dolar almamız gereken köprüden 15 dolar artı KDV alıyoruz.”

İLK AKILLI YOL GELİYOR

ÜLKEMİZDE ilk defa 505 km uzunluğundaki güzergâhta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. Hedefimiz 5 aşamada 5 bin 406 km yolda altyapıyı oluşturmak. Altyapısı tamamlanan 505 km uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız.

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