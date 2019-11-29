Avrasya’dan 48 milyon araç geçti

Bakan Turhan, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle başlatılan projelerin sürdürüleceğini belirterek özetle şunları söyledi:

m 757 MİLYAR TL’LİK YATIRIM: “Bakanlığımız, ulaştırma ve haberleşme alanında çok büyük ve önemli projeleri, 2003’ten bu yana 757.2 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdi. Bu tutara KÖİ projeleri için yapılan yatırımlar da dahil. Yatırım harcamalarında yüzde 62’lik payı ile karayolu birinci sırada.

m 2.5 MİLYAR TL’LİK KATKI: Bu şekilde toplam 198.5 milyar TL’lik KÖİ projesini başlattık. Yatırımların yüzde 77’si tamamlandı. Yapımı devam eden KÖİ projeleri ile birlikte 45.5 milyar TL’lik daha yatırımı ülkemize kazandıracağız. Bir KÖİ projesi olan Avrasya Tüneli projesi ile sağlanan yakıt ve zaman tasarrufu yanında çevreyi korumasının etkisiyle ülkemizin prestij projelerinden birisi oldu. Avrasya Tüneli’nden 48 milyon araç geçiş yaptı, tünel Türkiye’ye 2.5 milyar TL katkı sağladı.

İLK EKSPRES SEFER ANKARA-İSTANBUL: Son 17 yılda demiryollarına toplam 137.5 milyar TL yatırım yaptık. 2009 yılından itibaren Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine başladık. 2020 içerisinde yeni aldığımız YHT setleriyle verimli bir işletme modeli hazırlayarak, tüm YHT güzergâhlarında, öncelikli olarak da Ankara-İstanbul hattında, ekspres seferler düzenleyerek yolu yarım saat kısaltacağız.

45 MİLYONDAN FAZLA YOLCU: İstanbul Havalimanı’nda 45 milyondan fazla yolcu trafiği gerçekleşti. 3. pisti 2020 yılı ortalarında hizmete alacağız. Havalimanının tüm etapları tamamlandığında 150-200 milyon yıllık yolcu kapasitesi olan ve aralarındaki ulaşım raylı sistem bağlantısı ile sağlanacak yaklaşık 2 milyon metrekare terminal binaları, 6 pist, 6.5 milyon metrekarelik apron, sosyal tesisler hizmete girmiş olacak.

KANALDA TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAM: Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalışıyoruz. İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED’de son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.”

Vekillerin sorularını da yanıtlayan Turhan, şöyle konuştu: “(Atlas Global) Bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var. (Osmangazi Köprüsü) Garantinin yüzde 25’i kadar para topluyoruz. Aslında Osmangazi Köprüsü’nden de garanti trafik geçiyor. Ama pahalı dövizden yaptığımız için, vatandaşımıza yüksek miktar para ödetmemek için ücreti üçte bir seviyesine düşürdük. 44.5 dolar almamız gereken köprüden 15 dolar artı KDV alıyoruz.”

İLK AKILLI YOL GELİYOR

ÜLKEMİZDE ilk defa 505 km uzunluğundaki güzergâhta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. Hedefimiz 5 aşamada 5 bin 406 km yolda altyapıyı oluşturmak. Altyapısı tamamlanan 505 km uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız.