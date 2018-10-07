Avrasya Tüneli'nde yakalandı
Avrasya Tüneli girişinde yapılan denetimde, “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Avrasya Tüneli girişindeki uygulama noktasında yaptığı denetimlerde, UYAP sorgusu
sonucu İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan arandığı tespit edilen Ç.P gözaltına alındı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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