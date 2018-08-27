Avrasya Tüneli'nde kaza! Ä°ki giÅŸe trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
ÃœskÃ¼dar'da Avrasya TÃ¼neli giriÅŸinde bir otomobil devrildi. Trafik bir sÃ¼re tek ÅŸeritten saÄŸlanÄ±rken D-100 kara yolunda uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Kaza nedeniyle hasar gÃ¶ren iki giÅŸe ise trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Â
Kaza saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda ÃœskÃ¼dar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiÅŸ istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil giÅŸeye Ã§arparak devrildi. Kazada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yara almadan kurtuldu. 2 giÅŸe trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
Avrupa'ya yÃ¶nÃ¼ne ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten saÄŸlanÄ±rken bÃ¶lgede trafik kilitlendi.Â AracÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik akÄ±ÅŸÄ± yeniden saÄŸlandÄ±. Kaza nedeniyle hasar gÃ¶ren iki giÅŸe ise trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Â
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