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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.09.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli'nde dubalara 'makas' atan maganda yakalandı

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Avrasya Tüneli’nde otomobil ile dubalar arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren şahıs, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak magandaya, bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Avrasya Tüneli’nde otomobilli bir maganda araçlar seyrettiği esnada dubaların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, otomobilin plakasının 34 AGF 994 olduğunu belirledi. Sürücüsünün de B.D. olduğunu tespit eden polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Şubeye götürülen şahsa, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira ve "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Acıbadem Polis Merkezine teslim edildi.

Avrasya Tünelinde dubalara makas atan maganda yakalandı


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