Avrasya Tüneli neden kapalı? İşte trafiğe kapatılacak diğer yollar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı Yenikapı'daki ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, trafiğe kapatılacak diğer yollar hangileri?
Avrasya Tüneli'nin, saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek.
Trafiğe Kapatılacak Yollar:
- Avrasya Tüneli
- Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye Katılım
-Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım
-Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti
- Ragıp Gümüş Pala Caddesi
- Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti
- Reşadiye Caddesi
- Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti
- Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar
- Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti
- Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti
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