Avrasya (İstanbul) Maratonu ne zaman gerçekleşecek?
Her yıl büyük bir ilgi gören Avrasya (İstanbul) Maratonu 2018 kayıtları kasım ayının ilk haftası itibariyle başladı. Farkı ülkelerden onlarca katılımın olacağı maratona, yüz binlerce İstanbullu’nun da katılması bekleniyor. Peki, Avrasya Maratonu ne zaman gerçekleşecek?
Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan İstanbul bir diğer adıyla Avrasya Maratonu için hazırlıklara başladı. Avrasya Maratonu Halk Koşusu kayıtları kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 8-10 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Avrasya Maratonu, 11 Kasım Pazar günü "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek.
Yarış Günü Programı:
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi
05.00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi
07.00 – 07.30 42K, 15K ve 10K Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Taksim – Sultanahmet)
07.30 – 08.20 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)
08.30 Eşya Otobüslerinin Start Noktasından Finiş Noktalarına Hareketi
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı
09.00 42K Elit Atlet Yarış Startı
09.00 42K Yarış Startı
09.15 15K Yarış Startı
09.30 10K Yarış Startı
09.45 Halk Koşusu Startı
09.58 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı
10.02 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı
11.11 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı
12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
13.00 10K Yarışının Sona Ermesi (Eminönü)
13.00 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
15.00 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
NEDEN İSTANBUL MARATONU OLDU?
Asya-Avrupa Koşusu olarak başlayan maratonun adı daha sonra ki yıllarda Avrasya Maratonu olarak değiştirildi. 2013 yılında ise, Avrasya Maratonu'nun adı, dünyanın tüm maratonlarında olduğu gibi, şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacı ile İstanbul Maratonu olarak değiştirildi.
Bu dev organizasyonun doğuşu, gelişimi ve bugüne ulaşması zorlu bir süreci gerektirdi. Yüz bini aşkın sporseverin iki kıtayı dostluk ve centilmenlik duygusuyla birleştirmesi İstanbul Maratonu'nu dünyanın en ilgi çekici maratonu haline getirdi. Bu yaşına kadar karşılaştığı engelleri aşarak gündemdeki yerini korudu. Ve nihayet İstanbul Maratonu, yıllar ile birlikte Türk sporu ve İstanbullular için vazgeçilmez bir şölen havasına kavuştu.
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