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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
04.12.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

AVM terasında eşini öldürmüştü, 'ağır tahrik' indirimi aldı

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AVM terasında eşini öldürmüştü, 'ağır tahrik' indirimi aldı

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki Levent Akgül, AVM terasında boşanma aşamasındaki eşi Emine Akgül'ü öldürmüştü. Mahkeme önce Akgül'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, ardından 'ağır tahrik indirimi' yapılarak ceza 17 yıl 6 aya düştü.

Kayseri'de hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin (AVM) terasında tabancayla öldüren 2 çocuk babası Levent Akgül'e (33), önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi, ardından ağır tahrik indirimi uygulanarak ceza 17 yıl 6 aya düşürüldü.

AVM terasında eşini öldürmüştü, ağır tahrik indirimi aldı

Olay, 31 Ekim akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AVM'nin teras katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan tekstil fabrikasında işçi Levent Akgül, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, büyüdü. Bu sırada Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan Emine Akgül, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Levent Akgül ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BAŞKA ERKEKLE YAKALADIM' İDDİASI

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve akşam saatlerine kadar süren duruşmada, tutuklu sanık Levent Akgül ile avukatı hazır bulundu. Olaydan bir gün önce eşi Emine Akgül'ü, evinde 'Ç.' isimli başka bir erkek ile yakaladığını iddia eden Levent Akgül, "Boşanma aşamasına geldiğimiz için evleri ayırmıştık. Ancak, eşimle konuşmak, onu çok sevdiğimi söylemek için uzaklaştırma kararım olmasına rağmen yaşadığı eve gittim. Kapının önünde beklerken evinden içinden erkek sesi geliyordu. Bunun üzerine polis çağırdım. Gelen polis ev içinde arama yaptı ancak bulamadı. Biz Emine ile karakola gittik. Bu sırada evin önünde dayım bekliyordu. Biz karakola gittiğimizde karşı komşumuz evden bir erkeğin çıktığını dayıma söyledi. Hatta bunu da cep telefonu ile kayda almışlar. Bunun üzerine dayım karakolu aradı ve ikinci defa eve giden polisler evde eşimle birlikte olan Ç.D.'yi buldu" dedi.

AVM terasında eşini öldürmüştü, ağır tahrik indirimi aldı

'TUZAK KURACAKLARDI' DEDİ

Bu olayın ardından eşinin kendisini AVM'ye çağırdığını ileri süren Levent Akgül, "Eşimin beni aldattığını öğrendikten bir gün sonra, Emine beni arayarak, olayın gerçekleştiği AVM terasına çağırarak konuşmak istediğini, yanında aldattığı Ç.D.'nin olduğu söyledi. Ben de çağrıldığım yere gittim. Bana sivil polislerin AVM'de olduğunu söyledi. Çağırdığı yere bana tuzak kuracakları düşüncesi ile tabancamı yanıma alarak gittim. AVM'ye gittiğimde Emine'den başka kimse yoktu. Ona barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim barışmak istemedi, Bana 'Sen erkek misin?' diyerek o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Tabancamı çıkarıp ateş ettim. Olaydan sonra Emine'ye karşı bir söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Emine'yi her şeye rağmen çok seviyordum. Hep yuvamızı kurtarmamızın derdindeydim. Anne ve babasına da aramızın düzelmesi için yalvardım. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

'İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM'

Üç tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme başkanı, öldürülen Emine Akgül ile birlikte olduğu iddia edilen Ç.D. isimli kişi arasında yoğun telefon görüşmesi ve mesaj kayıtlarının olduğunu HTS raporlarıyla açıkladı. Mahkeme başkanının bu açıklamasının ardından katil zanlısı Levent Akgül, "İnsanlığımdan utanıyorum. Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Levent Akgül'ü, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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