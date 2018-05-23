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    AVM önünde terör estiren sürücüler serbest

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.05.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Esenyurt’ta bir AVM önünden Uber sürücüsüne saldırarak tehdit eden 2 taksici Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı.  Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntüleri ve plakalardan taksicilerin kimliği belirlendi. 

    Düzenlenen operasyonda kasten yaralama, uyuşturucu, yağma ve sahte kimlik bulundurmanın da arasında bulunduğu çok sayıda suç kaydı çıkan Y.Y, yaralamadan 4 kaydı olan S.B gözaltına alındı. 2 taksicinin  'Tehdit, Mala Zarar Verme ve Hakaret' suçlarından  ifadeleri alındı.  2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: gözaltı , gündem
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