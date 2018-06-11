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    AVM önünde isyan... Kendi aracına saldırdı

    İHA
    11.06.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Antalya’da yakalamalı hacizli otomobili çekilen kadın sinirini, taşla aracının camı ve kaportasına zarar vererek aldı. Bir AVM önündeki olayda kadının camı kırıp kaportayı taşla ezmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sırasında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Yan Yol üzerindeki bir AVM önünde meydana geldi. Hatalı parklar üzerine denetim yapan trafik ekipleri, büyükşehir belediyesi otobüs durağına park eden bir otomobilin plakasını sorguladı. Sorgulamada aracın yakalamalı hacizli ortaya çıktı. Bunun üzerine trafikçiler AVM önüne çekici çağırdı. Aracının çekiciye yüklenmek için hazırlandığını gören ve itirazları kabul edilmeyen otomobil sahibi kadın eline aldığı taşla aracın ilk önce kelebek camını kırdı. Kadını yanındaki eşi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Aracın ön kaputuna taşla defalarca vuran kadın, yan kelebek camını kırdı. Kaportasına zarar verilip camları kırılan araç otoparka çekildi, kadın hakkında ise “ Memurun görevini engellemekten’ işlem yapılacağı bildirildi. Çekicinin şoförü ise yüklediği aracın kırık bölümlerini elindeki cep telefonuyla çekim yaptıktan sonra yoluna devam etti.

    Etiketler: saldırdı , Antalya , son dakika , haberler
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