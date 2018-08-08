Avlayanlara 41 bin TL
Hatay Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli araç izine rastladı.
Aracın izini süren ekipler, kaçak avlanan 2 kişiyi Söbeci mevkisinde yakaladı. Araç içerisinde 155 fişek, 3 telsiz, 1 dürbün ve 3 bıçak bulundu.
Bıçakların kanlı olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları arazi aramasında da 2 yaban keçisinin parçalanmış uzuvlarına rastladı. H.K ve A.K’ye toplam 41 bin lira para cezası uygulandı.
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