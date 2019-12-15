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Gündem
AA
15.12.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Avda dehşet... Aile yıkıldı

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Avda dehşet... Aile yıkıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Ercan (28), Batısandal Mahallesi Yanıkhan mevkisinde bulunan evlerindeki bahçeye gelen domuzları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla bir grup arkadaşıyla ava çıktı.

Ercan, bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla karnından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ercan'ı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ercan, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan'ın cesedi, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Şüpheli ölüm Domuz avına gitmişti... Bu halde bulundu
Şüpheli ölüm! Domuz avına gitmişti... Bu halde bulundu
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