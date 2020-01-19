Avcılar'ın Senegalli pazarcısı

Merkez Mahallesi'ndeki pazarcıların 'Ayşe' adını taktıkları 3.5-5 liradan başlayan fiyatlarla makyaj malzemeleri satan 2 çocuk annesi Ndeye Hgone Samb, 7 yıl önce Türkiye'deki fabrikalarda çalışma umuduyla İstanbul'a geldiğini anlattı.



İş bulamayınca Afrikalı tanıdıklarının önerisi ile önce Beyazıt ve Fatih'te pazarcılık yapmaya başlayan Ndeye Hgone Samb, "Bazen şaşırıyorlar. Hem yabancı kadın, hem Afrikalı, hem de Türkçe konuştuğumu görünce şaşırıyorlar" dedi.



Pazarcılıktan kazandığı paranın bir bölümünü Nijerya'daki iki çocuğu için gönderdiğini ifade eden Samb, "Avcılar'ın dışında Beylikdüzü, Esenyurt'tayız. Bu civarda dolaşıyoruz.



Tezgahı yıllık değil, günlük veya aylık kiralıyoruz. Avcılar'daki bu tezgahın sahibi var. 3'üncü aya kadar Avcılar'dayım. Pazarcılık zor iş. Öncelikle sattığınız ürünleri taşımak için aracınızın olması gerek" diye konuştu.



Ndeye Hgone Samb'tan alışveriş yapan müşterileri ondan memnun olduklarını belirtirken, Ayten Çakırer, "Yabancılardan alışveriş yapmak daha ilginç ve güzel" dedi. Nursel Gönül ise, Türkiye'ye gelen bir kadının yabancı bir ülkede verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini anlattı.



Hemen yanındaki tezgahta yumurta satan Davut Gürcan, "İşleri zor. Allah kolaylık versin. Kadın olarak pazarcılık yapmak ayrıca zor. Helal olsun çalışıyorlar. Birkaç haftadır komşuyuz. İyi insanlar" dedi.